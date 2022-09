Spital Nidwalden freut sich über gestiegene Geburtenrate

Spital Nidwalden Neuer Halbjahresrekord bei den Geburten – fast 30 Babys mehr als letztes Jahr Das Spital Nidwalden freut sich über die angestiegene Geburtenrate. Entgegen dem schweizweiten Trend habe es im letzten halben Jahr mehr Babys gegeben als noch im Vorjahr. 14.09.2022, 14.28 Uhr

Ein «guter Jahrgang» sei es für das Spital Nidwalden gewesen: Mit 361 Geburten verzeichnete das Spital einen Halbjahresrekord – in der Geburtenabteilung kamen im letzten halben Jahr 27 Babys mehr zur Welt als im Rekordjahr 2021. Damals waren es 334 Neugeborene in einem halben Jahr. Auch der Juli 2022 verzeichnete einen Anstieg von 10 Babys und war mit 75 Geburten einer der geburtenstärksten in der Geschichte des Spitals. Dies laufe entgegen dem schweizweiten Trend, wie das Spital Nidwalden schreibt. Da seien die Geburtenzahlen 2022 bisher markant niedriger als im 2021. Das Team der Geburtenabteilung des Spitals ist daher begeistert über die vielen Babys.