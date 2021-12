Zentralschweizer Nachwuchsathletinnen nehmen an Talent Day teil

Spitzensport Rund 60 Zentralschweizer Nachwuchsathletinnen und -athleten nahmen am Talent Day teil Nachwuchsathletinnen und -athleten aus der Zentralschweizer wurden gezielt über die Herausforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten im Leistungssport informiert. 13.12.2021, 11.53 Uhr

Die Winteruniversiade 2021 hatte die Vision, die Zentralschweiz als Winterdestination und Bildungsstandort in die Welt hinauszutragen. Nun konnte trotz der Absage das Legacy-Projekt Talent Day durchgeführt werden.

Am Sonntag, 12. Dezember, trafen sich rund 60 Zentralschweizer Nachwuchsathletinnen und Nachwuchsathleten aus 24 Sportarten im Freiruum in Zug zum Talent Day. Die jungen Athletinnen und mit einer «Swiss Olympic Talent Card» wurden dabei über die Herausforderungen im Leistungssport und die kantonalen Unterstützungsmöglichkeiten informiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Frühe Informationen zum Berufsfeld Leistungssport

In einem zweiten Teil wurden auch die Eltern eingeladen und über die Möglichkeiten und Dienstleistungen informiert. Mit der proaktiven Information möchten die Sportämter der Zentralschweiz jungen Sportlerinnen und Sportler und ihrem persönlichen Umfeld frühzeitig die bestmögliche Unterstützung bieten, heisst es in der Mitteilung weiter. In verschiedenen Workshops wurden die Teilnehmenden dazu animiert, mit Hilfe von gezielter Karriereplanung einen erfolgreichen Weg im Leistungssport zu begehen. Inputs und Inspiration erhielten sie im Austausch mit den Athletinnen und Athleten Nina Brunner (Beachvolleyball), Yannick Zehnder (Eishockey) und Patricia Merz (Rudern).

Beim abendlichen Talk mit den Topathleten erhielten die Eltern und Gäste einen Einblick in die Chancen und Herausforderungen des «Sportler-Berufs». «Wir freuen uns, dass dieses wichtige Projekt trotz der Absage der Winteruniversiade 2021 durchgeführt werden konnte. Wir möchten mit dieser neuen, direkten Dialogplattform die kantonalen Netzwerke im Leistungssport stärken und eine frühe, transparente Information unserer Nachwuchssportler und ihrer Eltern sicherstellen», lässt sich Philipp Hartmann, Leiter Abteilung Sport des Kantons Nidwalden, in der Mitteilung zitieren. (sok)