Wendy im Wasser und Odermatt im Gym: So verbringen die Skistars ihren Sommer

Was Marco Odermatt, Wendy Holdener und Co. im Winter machen, ist klar. Auf Instagram zeigen die Skistars aber, wie sie ihren Sommer verbringen. So sieht man die Sportlerinnen und Sportler mal auf dem Wasser, mal im Gym und auch ganz wie gewohnt auf der Skipiste.