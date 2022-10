Ennetbürgen feiert Alessandra Keller und andere Sportler

Sportlerehrung Ennetbürgen «Ihr seid wunderbare Botschafterinnen und Botschafter für Nidwalden» Ennetbürgen feierte am Donnerstag gleich vier junge Sportlerinnen und Sportler für ihre kürzlichen Erfolge. Im Zentrum stand dabei Mountainbike-Überfliegerin Alessandra Keller. Irene Infanger 14.10.2022, 12.09 Uhr

Die Gemeinde gratuliert den erfolgreichen Athletinnen und Athleten (von links): Gemeindepräsident Viktor Eiholzer, Luis und Mona Clavadetscher, Aaron Schmitter, Alessandra Keller sowie Gemeinderat Toni Odermatt. Bild: Irene Infanger (Ennetbürgen, 13. Oktober 2022)

«Wir haben heute gleich vier Sportlerinnen und Sportler zu ehren, das nenne ich Effizienz. Es zeigt, dass wir ein gutes Sportklima haben», sagte Viktor Eiholzer nicht ohne Stolz. Der Gemeindepräsident von Ennetbürgen eröffnete am Donnerstagabend mit seiner Rede den grossen Empfang für Mountainbike-Überfliegerin Alessandra Keller und die drei erfolgreichen Nachwuchskanuten des Kanu-Clubs Nidwalden: Aaron Schmitter sowie Mona und Luis Clavadetscher, die an der U23- und U18-Europameisterschaft in der Wildwasserabfahrt mehrere Europa- und Vizeeuropatitel sowie zahlreiche weitere Medaillen holten. Zahlreiche Menschen versammelten sich in der Mehrzweckanlage in Ennetbürgen, nachdem die vier Sportlerinnen und Sportler, begleitet von diversen Vereinen und Fahnendelegationen, durchs Dorf zog. «Erfolg hat drei Buchstaben: Tun», zitierte der Ennetbürger Gemeindepräsident Johann Wolfgang von Goethe an der Feier und ergänzte: