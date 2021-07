Kanton Nidwalden ist beim Sprachtausch Spitzenreiter Der Kanton Nidwalden hat in der Austauschstatistik 2019/2020 der Volkschule die höchste Quote erreicht. Der Bildungsdirektor will darauf aufbauen. 08.07.2021, 05.00 Uhr

Nidwalden ist Spitze, was den Sprachaustausch von Schülerinnen und Schülern betrifft. Das geht aus der Austauschstatistik im Schuljahr 2019/2020 hervor, dessen Rangliste der Kanton Nidwalden mit einer Quote von 7,2 Prozent anführt (Volksschule). «Dieser schöne Erfolg ist auf das kantonale Sprachenkonzept und insbesondere auf das Engagement der Lehrpersonen zurückzuführen», heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei – obwohl sich die Quote eher in Grenzen hält. «Wir hoffen, dass dieser Prozentsatz in den kommenden Jahren noch steigt», sagt Bildungsdirektor Res Schmid. «Aber der Spitzenplatz motiviert uns, auf unserem Weg weiterzugehen.»