Staatsrechnung Nidwalden: Fast 10 Millionen besser als erwartet, aber trotzdem Defizit Die Staatsrechnung 2019 des Kantons Nidwalden schliesst mit einem Defizit von 9,7 Millionen Franken ab – 9,8 Millionen Franken besser als erwartet. Die Nettoinvestitionen betragen 14,9 Millionen Franken. Philipp Unterschütz 18.03.2020, 15.18 Uhr Exclusiv für Abonnenten

Die Nidwaldner Staatsrechnung präsentiert sich zufriedenstellend. Bild: Adrian Venetz

Das bessere operative Ergebnis in der Staatsrechnung 2019 ist im Wesentlichen auf drei Umstände zurückzuführen, teilte die Finanzdirektion am Mittwoch mit. Durch die höhere Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (+3,3 Mio.) sowie höhere Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern (+3,4 Mio.) und der Verrechnungssteuer (+1,2 Mio.) flossen 7,9 Millionen Franken mehr in die Staatskasse als budgetiert. Mit der Entnahme von 7 Millionen aus der finanzpolitischen Reserve schliesst die Staatsrechnung unter dem Strich aber trotzdem mit einem Minus von 2,7 Millionen Franken ab.