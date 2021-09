Standort Nidwalden rückt im Kantonsranking der Credit Suisse vor in Richtung Spitze Dass Nidwalden auf Platz sechs im jährlichen Ranking der Credit Suisse vorrückt, ist vor allem der Senkung der Steuern für Unternehmen zu verdanken. Laut Studie ist Nidwalden auch vorne, wenn es um die Verfügbarkeit von Fachkräften geht. Laut CS-Ökonom gibt es insgesamt nur wenig Potenzial nach oben. Anian Heierli 01.09.2021, 05.00 Uhr

Nidwalden schneidet gewohnt gut ab, verbessert sich aber um einen Platz in der jährlichen Analyse der Credit Suisse (CS) zur Standortqualität der Kantone. Neu rückt Nidwalden auf den sechsten Platz vor. Im Vorjahr 2020 lag man auf Rang sieben. Unangefochten zuoberst im Ranking steht aktuell Zug, gefolgt von Basel-Stadt und Zürich. Den letzten Platz belegt der Kanton Wallis, gefolgt vom Jura und Graubünden:

Standortqualität der Kantone im Vergleich zum Schweizer Mittelwert. Quelle: Credit Suisse

Top dank tiefer Gewinnsteuern

Was führt zum guten Abschneiden Nidwaldens? «Nidwalden senkte auf 2021 die Unternehmenssteuern», erklärt Jan Schüpbach, Senior-Ökonom der CS. «Der maximale Gewinnsteuersatz ging von 12,66 Prozent auf 11,97 zurück.» In Bezug auf Steuern liege Nidwalden bei den juristischen Personen deshalb zurzeit auf dem ersten Rang. Zudem zeigt ein Blick in die Studie: Auch bei natürlichen Personen befindet sich Nidwalden bei den Steuern auf dem dritten Rang.

Jan Schüpbach, Senior-Ökonom bei der Credit Suisse. PD

Das CS-Ranking gibt es seit 1997, die statistischen Methoden dahinter sind seit 2013 weitgehend unverändert. Die Steuerbelastung der juristischen Personen betrachtet Reingewinn- und Kapitalsteueren, jene für natürliche Personen wird auf Basis der steuerlichen Belastung von Einkommen und Vermögen auf sämtlichen Ebenen berechnet. Das heisst: Bund, Kanton und Gemeinde. Jedoch würde eine Studie – die nur steuerliche Rahmenbedingungen betrachtet – für die CS zu kurz greifen. Deshalb fliessen fünf weitere Faktoren ins Ranking ein: Verfügbarkeit von Fachkräften, Verfügbarkeit von Hochqualifizierten, Erreichbarkeit der Bevölkerung, Erreichbarkeit der Beschäftigten und die Erreichbarkeit von Flughäfen.

Auch Fachkräfte sind überdurchschnittlich vorhanden

Die Verfügbarkeit von gut ausgebildetem Personal ist für Unternehmen zentral. Fehlt dieses, wird von Fachkräftemangel gesprochen. Ein Thema, das gerade ländliche Gebiete beschäftigt. Die CS-Studie unterteilt hier in Fachkräfte, die mindestens einen Abschluss auf Sekundarstufe 2 besitzen (Matura, Berufs- oder höhere Ausbildung), sowie in Hochqualifizierte mit einem Abschluss an einer Fachschule, Fachhochschule oder Universität. Auch hier schneidet Nidwalden gut bis mittelmässig ab. So sind Fachkräfte im Vergleich zu anderen Kantonen überdurchschnittlich vertreten. Bei den Hochqualifizierten befindet man sich dagegen auf dem landesweiten Schnitt. CS-Ökonom Schüpbach sagt dazu:

«Es zeigt sich, dass Hochqualifizierte sich eher in städtischen Zentren niederlassen. Dagegen schneiden ländliche Kantone bei der Verfügbarkeit von Fachkräften oft gut ab.»

Unterdurchschnittlich ist Nidwalden dagegen beim Kriterium Erreichbarkeit der Bevölkerung. In der Studie heisst es dazu: «Je grösser das Einzugsgebiet und je effizienter die Infrastrukturen, desto grösser die Nähe zu Endkunden und Arbeitskräften.» Auch, dass es in Nidwaldens Umfeld keinen Grossflughafen gibt, wirkt sich negativ aufs Ranking aus. Zwar ist das Fliegen während der Pandemie etwas in den Hintergrund gerückt, doch die Studie blendet diesen Punkt absichtlich aus. «Die Anbindung an den Flughafen wird im Indikator ohnehin nur gering gewichtet», so Schüpbach. «Es ist aber nicht auszuschliessen, dass sich Gewichtungen in Zukunft ändern.» Mit zunehmender Überwindung der Pandemie dürften Flughäfen wieder an Bedeutung gewinnen. Zumal sie für exportorientierte Unternehmen noch immer bedeutsam sind.

Bei der Erreichbarkeit gibt es in Nidwalden laut CS-Studie Potenzial nach oben. Bild: PD

Laut Schüpbach ist es für das gut positionierte Nidwalden schwierig, sich im CS-Ranking weiter zu verbessern:

«Potenzial gibt es vor allem bei der Erreichbarkeit.»

Eine gewisse Verbesserung sei etwa durch Infrastrukturprojekte möglich. Das sei jedoch kostspielig und nur mittelfristig zu erreichen. Die periphere Lage werde man nicht los. Schneller beeinflussbar sind steuerliche Rahmenbedingungen. Doch hier liegt Nidwalden schon heute auf den vorderen Rängen.

Weiche Faktoren wurden bewusst weggelassen

Sogenannte weiche Faktoren wie Landschaftsqualität oder Dienstleistung der Behörden flossen absichtlich nicht in die Studie ein, da diese weniger gut quantifizierbar sind und individuellen Werturteilen unterliegen. Dass andere Studien zu anderen Schlüssen führen, zeigt ein aktuelles Beispiel der UBS (siehe Box).