Stans Am Konzert der Stiftung Weidli ist niemand stillgestanden Dank Gesang und Schwyzerörgeli ist ein Konzert für mehrere Sinne gelungen. Der Hintergrund ist das aktuelle Kulturprojekt der Organisation – im Rahmen ebendieses ist eine Spiegelwelt entstanden. 06.07.2022, 15.32 Uhr

Die Veranstaltung erlaubte Eindrücke für Ohr und Auge. Bild: PD/Edi Ettlin

Entlang der Verbindungswege der Tagesstätte Weidli in Stans haben 60 Besucher am Freitagabend den neu konzipierten Klängen und Bildern gefrönt. Der Hintergrund: Die Stiftung Weidli Stans hat erstmals der Öffentlichkeit die Türen zum aktuellen Kulturprojekt «UM_WEGE» geöffnet, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Seit März hatten die Künstlerinnen Anna Gallati, Helen Bösch, Karin Schulthess, Katrin Wüthrich auf den barrierefreien Verbindungswegen in der Tagesstätte eine Spiegelwelt und Klangkörper aufgebaut.