Nidwalden Auch VCS verzichtet auf eine Beschwerde für das Projekt Stans West Mit der Umfahrungsstrasse geht's einen Schritt weiter. Der VCS will keine Beschwerde einreichen. Die Regierung will das Projekt vorantreiben. Matthias Piazza 07.01.2021, 17.00 Uhr

Die geplante Entlastungsstrasse Stans West zwischen Rotzloch- und Ennetmooserstrasse entlang des Zentralbahn-Trassees nimmt Fahrt auf. Nun verzichtet auch der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS), Sektion Ob- und Nidwalden darauf, eine Beschwerde einzureichen, wie er am Donnerstag in einer Medienmitteilung schrieb. Er hatte vorgängig eine Einwendung eingereicht, welche vom Landrat Ende November abgewiesen wurde. In der gleichen Sitzung entschied das Parlament, gegen den Willen der Regierung nicht mehr weiter zuzuwarten und den Auftrag für die Erarbeitung des Projektes zu erteilen.