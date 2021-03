Stans Auto kollidiert mit Rotorblättern eines Motorflugzeuges Am Freitagmorgen sind auf der Ennetbürgerstrasse ein Auto und ein Kleinflugzeug zusammengestossen. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. 05.03.2021, 13.34 Uhr

(spe) Der Unfall hat sich am Freitag gegen 8.30 Uhr ereignet. Ein Pilot fuhr von der Rollpiste herkommend mit einem Motorflugzeug der Pilatus Flugzeugwerke AG über die Ennetbürgerstrasse in Richtung Startpiste des Flugplatzes Buochs. Der Verkehr auf der Haupstrasse wurde zuvor mittels Rotlicht gestoppt. Als der Pilot mit der PC 12 die Ennetbürgerstrasse überquerte, kollidierten die Rotorblätter des Kleinflugzeuges mit einem in Richtung Stans verkehrenden Auto.