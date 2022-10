Stans Betreuende Angehörige erhalten Dank und Hilfe Am 29. Oktober findet in Nidwalden ein öffentlicher Anlass zum «Tag der betreuenden Angehörigen» statt. Neben Wertschätzung geht es um die entsprechende Plattform, den Austausch und Unterstützungsangebote. 19.10.2022, 15.56 Uhr

«Oft sind es Angehörige, die für ihre Liebsten unzählige Betreuungsstunden aufwenden, damit diese trotz körperlicher Gebrechen, hohen Alters oder einer Beeinträchtigung ein Leben in der vertrauten Umgebung führen können», schreibt die Gesundheits- und Sozialdirektion in einer Mitteilung. «Sie begleiten die Mutter zum Arzt, helfen dem altersschwachen Partner beim Anziehen und Waschen oder fahren die beeinträchtigte Tochter zur Schule.» Diese freiwillige Unterstützung ermögliche den Menschen eine bessere Lebensqualität.

Anerkennung im besonderen Mass

Am 30. Oktober ist schweizweit der «Tag der betreuenden Angehörigen». Die Gemeinde Stans und der Kanton Nidwalden nehmen diesen zum Anlass, am Samstag, 29. Oktober, eine Veranstaltung im Pestalozzisaal in Stans durchzuführen, zu welcher Betreuungspersonen und die übrige Bevölkerung herzlich eingeladen sind. «An diesem Tag möchten wir den unterstützenden Personen in besonderem Mass unsere Anerkennung entgegenbringen und ihnen für ihr Engagement danken», sagt Gesundheits- und Sozialdirektor Peter Truttmann. «Gleichzeitig soll der Bevölkerung und der Politik ins Bewusstsein gerufen werden, wie wertvoll privat geleistete Unterstützung in unserer Gesellschaft ist.»

Angehörige leisten mit ihrer Betreuung sehr viel Freiwilligenarbeit. Symbolbild: Bruno Kissling/OLT

Truttmann wird zusammen mit dem Stanser Gemeinderat Markus Elsener den Anlass eröffnen. Die Veranstaltung in Stans dient auch dazu, Betreuungspersonen daran zu erinnern, auf ihre eigene Gesundheit und Lebensqualität zu achten. «Nicht selten kommen sie emotional und psychisch an ihre Grenzen oder isolieren sich von ihrem ursprünglichen Umfeld», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Austausch unter betreuenden Angehörigen soll im Rahmen der Veranstaltung auf positive Art gefördert werden. Vor Ort werden zudem zahlreiche private Organisationen ihre niederschwelligen Entlastungs- und Unterstützungsangebote präsentieren. (pd/zf)

Programm «Tag der betreuenden Angehörigen» Samstag, 29. Oktober 2022, im Pestalozzisaal in Stans 9.00 Uhr: Begrüssung und Eröffnung durch Regierungsrat Peter Truttmann und Gemeinderat Markus Elsener

9.30 Uhr: Referat «Dich betreuen, mich beachten – betreuende Angehörige im Spannungsfeld zwischen Belastung und Entlastung» von Dr. Bettina Ugolini, Leiterin Beratungsstelle Leben im Alter – Zentrum für Gerontologie Universität ZH

10.15 Uhr: Diskussion und Austausch

11.00 Uhr: Apéro und Informationsstände zu Entlastungs- und Unterstützungsangeboten

Weitere Infos: www.nw.ch/angehoerigentag