Stans Cabrio-Bahn fährt zum 100'000. Mal aufs Stanserhorn – Fahrgäste werden mit Geschenk überrascht Am Samstag um Punkt 11.45 Uhr ist die Cabrio-Bahn in Stans zu ihrer 100'000. Fahrt gestartet. Die Gäste waren freudig überrascht – und Fahrgast Vreni Blättler besonders glücklich. Christian Hug 23.04.2022, 22.45 Uhr

Unten in der Talstation der Stanserhornbahn ist alles wie immer: keine Ballone, keine Sirene, nicht mal eine Blaskapelle. Wo doch am Samstagmorgen die Cabrio-Bahn auf ihre 100'000. Fahrt gehen wird. Ein kleines, aber schönes Jubiläum für die Openair-Luftseilbahn vom Chälti auf das Stanserhorn, die übrigens auch nach zehn Jahren Betrieb immer noch die einzige ihrer Art weltweit ist. Zumindest die beiden Frauen bei der Ticketausgabe sind ein bisschen nervös, sie freuen sich.

Bei der Zwischenstation Chälti sind dann immerhin sechs von diesen goldenen Zahlen-Partyballons in die Wiese gestellt, eine Eins und fünf Nullen, 100'000. Koni Gut, der stellvertretende Technische Leiter, der an diesem Tag Dienst am Cabrio hat, und der Maschinist Ralph Tanner kommen jetzt in Fahrt, wenn man sich dieses Wortspiel hier erlauben darf. Der Fahrtenzähler im Technik-Schrank steht bei 99'999, das nächste klingeln wird das Startzeichen zur Jubiläumsfahrt sein. «Wie sieht’s aus?», fragt Ralph Tanner via Funkgerät zur Talstation hinunter. «Ganz gut», tönt es von unten herauf, «es sind 45 Fahrgäste». Die Standseilbahn ist voll.

Von der Forststrasse kommt die Stanserin Vreni Blättler mit Sohn, Schwiegertochter und Enkelkindern an die Zwischenstation heranspaziert. Sie sind allesamt vom Dorf hochgelaufen und wollten eigentlich mit der Standseilbahn wieder runter. Sie wissen nichts von der Jubiläumsfahrt. Vrenis verstorbener Mann arbeitete zehn Jahre lang bei der Stanserhornbahn, und als sie erfährt, was hier gleich passieren wird, ist sie schlagartig aus dem Häuschen und entscheidet sich kurzerhand, mitzufahren. «Der Leo sieht das vom Himmel herunter und freut sich. Hei, ist das schön!»

Vreni Blättler (links) freut sich mit Rondorama-Köchin Astrid Waser auf die 100'000. Cabrio-Fahrt und auf die Geschenktasche, die Ralph Tanner überreicht. Bild: Christian Hug (Stans, 23. April 2022)

Ein Geschenk zum Jubiläum

Und dann kommt sie endlich im Chälti an, die Standseilbahn mit den 45 Gästen, die gleich zur 100'000. Cabrio-Fahrt umsteigen werden. Vor einigen Tagen hatte die Stanserhornbahn zwar angekündigt, dass diese Fahrt bald stattfinden werde. Aber eine Teilnahme lässt sich halt schlecht planen, weil die Anzahl Fahrten ja auch vom Wetter abhängt, und das kann die Crew der Stanserhornbahn nicht beeinflussen. So waren denn alle Fahrgäste überrascht und gleichermassen erfreut, Teil dieses für die Cabrio-Bahn historischen Moments zu werden.

Koni Gut und Ralph Tanner überreichen allen Fahrgästen ein Geschenk: Eine Urkunde zur 100'000. Cabrio-Fahrt, das Stanserhorn-Buch, das Stanserhorn-Käppi und eine Büchse Cabrio-Büroklammern, alles in eine Stanserhorn-Tasche eingepackt – neudeutsch heisst das «Goodie-Bag». Man bedankt sich auf Schweizer- und Hochdeutsch, Englisch, Französisch und Nigerianisch.

«Grosse Ehre, heute arbeiten zu dürfen»

Am aufgeregtesten ist allerdings die Gästebegleiterin Marie-Theres Egli: Die Ennetbürgerin arbeitet ihre erste Saison bei der Cabrio-Bahn – und es ist heute ihr erster Tag, an dem sie alleine die Kabine bedient. «Das ist Zufall», sagt sie, «wir kriegen unsere Einsatzpläne ja jeweils Anfang Monat. Aber für mich ist es eine grosse Ehre, heute arbeiten zu dürfen», sagt sie und strahlt über das ganze Gesicht.

Dann geht’s endlich los, fahrplanmässig um Punkt 11.45 Uhr. Nüchtern betrachtet ist die Fahrt wie alle 99'999 Fahrten zuvor: Es geht den Berg rauf, das Panorama wird immer eindrücklicher, der Wind weht durchs Haar und die Bahn surrt leise. Aber gefühlt ist sie ganz anders, aufregend. Manche Gäste fotografieren sich mit der Urkunde, Marie-Theres Egli gratuliert den Gästen sichtlich ergriffen auf Schweizerdeutsch und Englisch.

Und es sind ja nicht nur die Gäste, die hochfahren: Gleichzeitig kommen sechs Gäste mit der anderen Kabine runter. Beim Kreuzen jubelt man sich gegenseitig zu. Die Runterfahrenden werden im Chälti ebenfalls eine Geschenktasche erhalten.

Gute Stimmung auf dem Berg

Oben angekommen, geniessen die Gäste das nebelverhangene Jubiläumspanorama. Vreni Blättler ist noch glücklicher als im Chälti. «Ich werde jetzt den ganzen Nachmittag hier oben bleiben und diesen schönen Moment geniessen», sagt sie.

An der Restaurant-Kasse zeigt ein ausländischer Gast seine Urkunde. Er denkt, das sei ein Bon für ein Mittagessen. Das Tagesmenü ist heute Hackfleisch-Piccata mit Pilzrahmsauce, dazu Urdinkel-Penne und Gartengemüse.

Die Service-Crew bereitet im Drehrestaurant ein grosses Bankett vor: Bald wird eine 70-köpfige Hochzeitsgesellschaft eintreffen und bis nach Mitternacht feiern. Für das Hochzeitspaar ist es ein Neuanfang. Für die Cabrio-Bahn geht der Alltag weiter. Auf der Urkunde steht ganz unten der Satz: «Bei Vorweisen der Urkunde geniessen Sie die 200'000. Cabrio-Fahrt kostenfrei!»