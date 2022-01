Bauklötze auf dem Gemeindeparkplatz Stans sorgen für Verwirrung

Stans Containerartige Objekte auf dem Gemeindeparkplatz sorgen für Verwirrung Neugierige Leserinnen und Leser erkundigten sich bei uns, was es mit den in Plastik eingehüllten Objekten auf dem Gemeindeparkplatz auf sich hat. Es handle sich dabei um Bauelemente für den «Mettenweg»-Neubau, erklärt die Gemeinde Stans auf Anfrage. 07.01.2022, 08.56 Uhr

Der öffentliche Parkplatz vor dem Schulzentrum Turmatt in Stans erinnert zurzeit etwas an einen Frachthafen. Seit Anfang November stehen containerartige, in Plastik eingehüllte Objekte auf dem Gemeindeparkplatz. Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben sich bereits gewundert, worum es sich bei den weissen Klötzen handle. Die Gemeinde Stans klärt auf Anfrage auf: Bei den Objekten handle es sich um vorfabrizierte Bauelemente aus Holz, die für den Neubau des Pflegewohnhauses Mettenweg gebraucht werden. Aus Platzgründen werden die Pritschen mit den Holzteilen auf dem Gemeindeparkplatz zwischengelagert, bevor sie beim «Mettenweg»-Neubau verarbeitet werden. Bis Mitte Februar sollte der Parkplatz wieder vollständig befreit sein von den Bauelementen. (mka)