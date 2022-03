Stans: Das Burger-Restaurant «Noi's» ist immer noch im Lockdown

Stans Das Burger-Restaurant Noi's ist noch immer im Lockdown – und der Betreiber auf Tauchstation Seit März 2020 ist das Stanser Lokal geschlossen. Ob es jemals wieder aufgeht, ist ungewiss. Seit über anderthalb Jahren verhandelt die Nidwaldner Kantonalbank mit dem Pächter, ohne eine Lösung zu finden. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 15.03.2022, 11.30 Uhr

Stillleben im «Noi's». Im Lokal an der Stansstaderstrasse 54 ist es dunkel, keine Menschen sind zu sehen. Auf der Bar liegen stark vergilbte Zeitungen.

Blick ins verwaiste «Noi's», wo sich die Zeitungen stapeln. Bild: Matthias Piazza (Stans, 9. März 2022)

Es ist auch schon eine ganze Weile her, seit hier Gäste einkehrten. Vor dem Lockdown im März 2020 hatte das «Noi’s – Soul Kitchen» im Gebäude der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) Betriebsferien. Seither ist es zu. Und das bleibt auch weiterhin so, wie Peter Bircher, Sprecher der NKB als Verpächterin, auf Anfrage bestätigt. «Wir bedauern dies sehr, können aber zu den Hintergründen aufgrund laufender Verhandlungen aktuell keine Stellung nehmen.»

Um welche Art von Verhandlungen es sich handelt, könne er nicht sagen. Jedenfalls dauern die Verhandlungen schon ungewohnt lang. Schon im September 2020, als unsere Zeitung ein erstes Mal über die ungewisse Zukunft des «Noi's» in Stans berichtete, verwies Bircher auf laufende Gespräche.

Gastro-Nidwalden-Präsidentin ist «nicht happy»

Klare Worte findet dafür Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden. «Wir sind gar nicht happy, dass ein ehemaliges Stanser Kultrestaurant geschlossen bleibt.» Dies schade nicht nur dem Ansehen der Nidwaldner Gastroszene, sondern auch jenem der NKB.

Auch sie wisse nichts Genaueres. Jedoch habe die EGC Gastro GmbH von Cihan Gültekin – dieses Unternehmen steht hinter dem «Noi's» – per Ende 2020 bei Gastro Nidwalden die Betriebsaufgabe deklariert. Gültekin war für unsere Zeitung nicht erreichbar. Auch im September 2020 wollte er auf Anfrage keine Stellung nehmen. Dafür sei es zu früh, weil er das Betriebskonzept überarbeite und dazu mit der Vermieterin in Kontakt stehe. Er stellte damals, also vor eineinhalb Jahren, einen Entscheid in den nächsten Wochen in Aussicht. Und liess offen, ob das «Noi’s» am heutigen Standort in Stans wiedereröffnet werde.

Auf der Website von noisfood.com steht seit Monaten: «Site under construction. See you soon.» Gibt man noisfood.com/standorte ein, heisst es: «Unser Restaurant in Stans bleibt vorübergehend geschlossen.» Ausserdem ist zu lesen, dass in Zug und Sarnen weitere Lokale des Burger-Restaurants eröffnet werden sollen. Das hiess es aber auch schon vor anderthalb Jahren. Und inzwischen ist auch die Adligenswiler Filiale des «Noi's» geschlossen worden. Die EGC Gastro GmbH von Cihan Gültekin ist hingegen noch immer als aktives Unternehmen im Luzerner Handelsregister zu finden. Der Firmensitz befindet sich in Adligenswil an der Adresse des inzwischen geschlossenen Restaurants. Nicht bekannt ist, ob Gültekins Unternehmen überhaupt noch ein Lokal betreibt.

Sind die Öffnungszeiten ein Problem?

Gastro-Präsidentin Nathalie Hoffmann wünscht sich eine baldige Lösung für Stans. Sie wisse auch von Gastronomen, die das Lokal gerne pachten würden, wenn nicht die auferlegten Öffnungszeiten wären. Dieses Problem sprach auch Fabian Kündig gegenüber unserer Zeitung an, als er im Januar 2019 das «Bistro 54» nach gut fünf Jahren als Pächter verliess. Das Lokal mit 36 Sitzplätzen hatte damals von Montag bis Freitag von 8 bis 23 Uhr offen. «Ausserhalb der Essenszeiten ist das Lokal schlecht besucht, trotzdem braucht es Personal.» Mittag- und Abendessen liefen hingegen sehr gut. «Nebst Gästen, die in der Nähe arbeiten, besuchen uns auch Leute aus der weiteren Umgebung.» Sein Vorgänger Franzsepp Egli hatte das Lokal 15 Jahre lang geführt.

