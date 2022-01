Stans Das Geburtshaus Stans zügelt Noch dieses Jahr will das Geburtshaus in den Neubau Stans Nord einziehen. Dafür sucht es Unterstützung. Matthias Piazza 25.01.2022, 17.26 Uhr

Susanne Leu, Geschäftsleiterin des Geburtshauses Stans. Bild: Matthias Piazza (Stans, 20. Januar 2022)

Die Waschmaschinen sind in einen engen Wandschrank gezwängt. «Das ist bezeichnend für unsere Platzverhältnisse», erklärt Susanne Leu, Geschäftsleiterin des Geburtshauses Stans, bei einem Rundgang durch die Räumlichkeiten am Rosenweg 3. «Die drei Wochenbettzimmer und die übrigen Räume sind zu klein. Auch entspricht die Infrastruktur nicht mehr den heutigen Anforderungen. So gibt es für die bis zu drei Mütter, die nach der Geburt im Wochenbett betreut werden, nur eine gemeinsame Toilette, und auch die Küche ist nicht mehr zweckmässig.» Zudem sei es schwierig, weiter in den aktuellen Räumlichkeiten nach vorgegebenem Standard zu arbeiten.