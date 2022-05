Stans Auf dem Weg zurück zur Normalität braut das Weidli sein eigenes Bier Die Zeit nach der Pandemie wird im Weidli mit einem Bierbrau-Tag zelebriert. Fürs Probieren muss man sich allerdings noch etwas gedulden. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pius Gut (rechts) rührt kräftig im Kupferkessel, unterstützt von Bierbrauer Roger Zwyssig. Bild: Urs Hanhart (Stans, 13. Mai 2022)

Voller Hingabe rührt Pius Gut kräftig im grossen Gerstentopf, der über dem Feuer hängt. Zusammen mit gut weiteren 30 Menschen mit Beeinträchtigungen, die im Weidli wohnen oder den Tag verbringen, geniesst er an diesem Freitag einen speziellen Tag. Die Stiftung Weidli braut ihr eigenes Bier. Es wird am Hergisweidli-Match am 26. Juni verkauft, wenn auf dem Hergiswiler Sportplatz Grossmatt die B-Junioren des FC Hergiswil und die Weidli-Klientinnen und -Klienten spielen. Auch an der Ausstellung «Spiegelwelt und Klangbilder» am 1. Juli im Weidli wird das Bier Marke Eigenbräu zu kaufen sein, zudem im Café Weidli.

Feststimmung kommt auf, die Weidliband spielt auf dem Areal unweit des Wohnhauses. Auch das Wetter spielt mit, es ist bewölkt, aber trocken. Roger Zwyssig von der Dallenwiler Genossenschaft Keimling unterstützt die beeinträchtigten Menschen bei ihrem Bierprojekt. Das kommt nicht von ungefähr, denn diese Mikrobrauerei ist eine Weidli-Kundin. «Das Weidli stellt die Kragen unserer Bierflaschen her. Daraus entstand die Idee zu diesem Bierbrau-Tag», erzählt Zwyssig. Nach einigen weiteren Arbeitsschritten werden dann in ein paar Wochen 300 Liter dieses speziellen und einzigartigen Biers in etwa 900 Flaschen abgefüllt. Als «leichtes, fruchtiges ‹Vier-Prozenterli›», beschreibt der Profi-Brauer die Weidli-Marke, die vor allem darum einzigartig sei, weil der Honig von weidlieigenen Bienen stamme. Von seinen temporären «Mitarbeitern» ist er hell begeistert. «Sie sind sehr aufgestellt, topmotiviert und versprühen viel Lebenslust.»

Klaus Keller, Leiter der Tagesstätte. Bild: Urs Hanhart (Stans, 13. Mai 2022)

Geselligkeit steht im Zentrum nach der Pandemie

Klaus Keller, der Leiter der Tagesstätte, ist überzeugt: «Das Bier wird fantastisch schmecken, es wurde mit so viel positiver Energie gebraut.» Die rund 30 Weidli-Bierbrauerinnen und -brauer arbeiten in der Tagesstätte. Ein Teil der Tagesstättenbesucherinnen und -besucher wohnt auch im Weidli. Gemeinsam brauen und ein geselliges Zusammensein stünden im Zentrum, hält Klaus Keller fest. «Wichtig ist nach dieser langen Coronazeit das Gesellige. Noch bis vor kurzem musste jede Ateliergruppe separat essen. Jetzt ist das Café wieder offen und man darf sich wieder treffen. Wir alle freuen uns über diesen ersten gemeinsamen Anlass nach der Pandemie riesig.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen