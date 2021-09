Vor 25 Jahren begann in Nidwalden die Tankstellen--Shop-Ära

Stans Der Guetli-Shop läutet vor einem Vierteljahrhundert eine neue Ära ein In Tankstellenshops einkaufen? Heute selbstverständlich. In Nidwalden kennt man diese Ladenform erst seit 1996. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 13.09.2021, 05.00 Uhr

Mitinhaber Patrick Gut vor seinem Guetli-Shop. Er führt das Tankstellen-Unternehmen zusammen mit seinem Bruder in vierter Generation.

Bild: Boris Bürgisser (Stans, 10. September 2021)

Von früh bis spät, sieben Tage die Woche, kann man das Nötigste für den täglichen Bedarf einkaufen. Tankstellenshops sind heutzutage nichts Besonderes mehr. Längst hat man sich daran gewöhnt, dass man den Kühlschrank auch auffüllen kann, wenn die «normalen» Lebensmittelläden geschlossen haben. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, als in Nidwalden nur zu den gewöhnlichen Zeiten ein Brot oder sonstige Lebensmittel eingekauft werden konnten. Vor einem Vierteljahrhundert wurde dann auch in Nidwalden das Zeitalter der Tankstellenshops eingeläutet. Am 1. August 1996 eröffneten Maya und Josef Gut in der Stanser Rieden den Guetli-Shop.

Patrick Gut, der mit seinem Bruder Christoph Gut das Tankstellen-Unternehmen seit 2003 in vierter Generation führt und seit 1998 im Betrieb involviert ist, erinnert sich. «Meine Eltern gingen mit dem Tankstellenshop ein grosses unternehmerisches Risiko ein, zumal sie nicht wussten, wie sich dieser neue Betriebszweig entwickeln sollte.» Bis dahin war das Unternehmen Josef Gut AG nämlich auf den Handel mit Brennstoff spezialisiert, mit Standort an der Engelbergstrasse 40 in Stans. «Mein Vater wollte ein zweites Standbein neben dem Heizölgeschäft aufbauen, das schon damals mit dem Aufkommen alternativer Energieformen Konkurrenz bekam.» In der Rieden, neben der Autobahnausfahrt Stans Süd, fand er den idealen Standort.

Neues Standbein war ein Erfolg

Zum Heizölgeschäft gesellte sich eine Tankstelle mit Waschstrasse und eben einem Tankstellenshop, der sieben Tage in der Woche von 6 bis 22 Uhr offen hat – ein Novum in Nidwalden. Die wenigen Tankstellenshops, die es damals schon gab, waren vor allem in grösseren Städten anzutreffen.

Die Nidwaldner Premiere war ein Erfolg. Bald musste von einer auf drei Kassen aufgestockt werden, um dem Kundenstrom gerecht zu werden. Seither nahmen die Kundenfrequenzen stetig zu. Einen leichten Knick erfuhr die Kurve hingegen 2008 – als mit Agrola und Migrol in Stans zwei weitere Anbieter auf den Markt drängten. Heute frequentieren im Schnitt täglich rund 1700 Personen den Guetli-Shop – sei es zum Tanken, Einkaufen oder um das Auto zu waschen.

Alleinstellungsmerkmal Sonntagsverkauf entfiel

Doch die Zeiten haben sich geändert. «Früher war unser Shop vor allem sonntags gefragt, wenn sonst alle anderen Läden in Nidwalden geschlossen waren. Heute haben die Kunden auch am Sonntag Alternativen, nebst anderen Tankstellenshops haben immer mehr Lebensmittelläden wie Volg oder Bäckereien sonntags offen», erwähnt Patrick Gut.

Patrick Gut im Guetli-Shop, der 2018 umgebaut wurde. Bild: Boris Bürgisser (Stans, 10. September 2021)

Um sich zu behaupten, begann der Guetli-Shop 2015 mit dem Kochen von Mittagsmenus zum Mitnehmen. Die Menus wie Älplermagronen, Hackfleischbällchen oder Riz Casimir seien ein grosser Erfolg. 2018 trug man der Entwicklung Rechnung mit dem Umbau. So wurde die Kühlfläche erweitert, um noch mehr Frischprodukte und Fertigsalate anbieten zu können. Mit unterschiedlichen Bodenfarben wurde der Bereich, wo es warme Mahlzeiten zum Mitnehmen gibt, vom eigentlichen Shopbereich etwas abgetrennt. Die Vitrinen mit den warm gehaltenen Mahlzeiten und die Kaffeeecke mit den Stehtischen sind nun näher beieinander. Die Zahl der Kassen wurde von drei auf vier erhöht. Künftig wolle man noch stärker auf den Gastrobereich setzen, so Patrick Gut. Brennstoff soll aber auch künftig eine wichtige Sparte bleiben, auch wenn das Heizöl früher oder später im Zuge der Energiewende verschwinde. Mit alternativen Brennstoffen werde man versuchen, diese Lücke zu schliessen.