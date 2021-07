Stans Der neue Kripo-Chef bringt 20 Jahre Erfahrung mit Die Kantonspolizei Nidwalden hat den 42-jährigen Senad Sakic zum neuen Leiter der Kriminalpolizei gewählt. Er ersetzt Carole Fallegger. 29.07.2021, 16.41 Uhr

Mit dem Weggang der aktuellen Stelleninhaberin Carole Fallegger per Ende Oktober 2021 wird Senad Sakic die Leitung der Kriminalpolizei Nidwalden übernehmen. Wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt, wird Sakic die Abteilung ab Anfang Januar 2022 übernehmen.

Der 42-jährige Senad Sakic. PD

Senad Sakic verfügt laut Mitteilung über ein breites polizeiliches Fachwissen und kennt die polizeilichen Abläufe von der Pike auf. So sei er seit über 20 Jahren Polizist, zuletzt als Dienstchef Ermittlungsabteilung Wirtschaftskriminalität und stellvertretender Abteilungsleiter bei der Kantonspolizei Zürich.

Nebst seinem Abschluss als Dipl. Betriebswirtschafter HF absolvierte er diverse Weiterbildungen. So erlangte er unter anderem einen Bachelor of Science in Business Administration sowie einen Master Abschluss in Rechtswissenschaften. Der in der Zentralschweiz aufgewachsene und wohnhafte Senad Sakic ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. (nke)