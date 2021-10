Der neue Stanser «Mettenweg» nimmt Gestalt an

Stans Jetzt geht's in die Höhe: Der neue «Mettenweg» nimmt Gestalt an Mit dem Neubau des Pflegewohnhauses Mettenweg geht es voran. Noch dieses Jahr soll der Betonkern vollendet sein. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinderäte Markus Elsener (links) und Martin Mathis vor dem «Mettenweg»-Neubau. Bild: Matthias Piazza (Stans, 13. Oktober 2021)

Die Bewohner des Pflegewohnhauses Mettenweg haben zurzeit eine spannende Aussicht. Gleich neben dem Altbau, wo 24 Menschen, teils betagt und pflegebedürftig, mit einer psychischen Beeinträchtigung oder Suchterkrankung aus ganz Nidwalden leben, schiesst der Neubau in die Höhe. «Drei Viertel des Rohbaus stehen. Cool, wie dieses Kind wächst», freut sich Gemeinderat und Bauchef Martin Mathis bei einem Treffen vor Ort. Er rechnet damit, dass Mitte Dezember der innere Teil des Gebäudes, der aus Beton besteht, fertig sein wird. Anfang Januar wird die Aussenhülle aus Holz montiert. «Diese verleiht dem Haus dann sein definitives äusseres Erscheinungsbild», ergänzt Sozialvorsteher Markus Elsener.

Im März 2023 dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner dann in ihr neues Zuhause zügeln. Die beiden Gemeinderäte sind zuversichtlich, dass dieser ursprünglich angesetzte Termin eingehalten werden kann – trotz einiger Probleme. Wegen der starken Niederschläge im Frühling machte sich das Grundwasser bemerkbar; der Keller musste ausgepumpt werden. «Zudem spüren wir auch auf unserer Baustelle die globalen Lieferengpässe», meint Mathis. «Wir sind aktuell rund einen Monat in Verzug, aber das holen wir problemlos auf.»

Wenn sich also in eineinhalb Jahren der neue «Mettenweg» mit Leben füllt, machen die Bewohner einen Zeitsprung. Seit 1867 ist das ehemalige herrschaftliche Patrizierhaus eine soziale Institution. Zuerst war es ein Waisen- und Armenhaus, später ein Bürger- und Pflegeheim. Die Infrastruktur in diesem baufälligen Haus ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit und stark sanierungsbedürftig. Der Kanton hat darum die Betriebsbewilligung nur noch so lange erteilt, bis der Neubau in Betrieb ist.

So könnte das neue Pflegewohnhaus Mettenweg in Stans dereinst aussehen. Rechts der Altbau. Bild: PD

Der vierstöckige Neubau unterscheidet sich von seinem Vorgänger auch in der Grösse. Er bietet Platz für 52 Bewohnerinnen und Bewohner, also für rund doppelt so viele wie jetzt. Dies ergebe laut Elsener Sinn, da in Zukunft die Zahl der Personen mit einem besonderen Betreuungs- und Pflegebedarf zunehmen werde. Pro Geschoss ist eine Wohngruppe mit elf Einzel- und einem Doppelzimmer sowie einem Wohn- und Essbereich vorgesehen.

Je zwei Personen werden sich Bad und Toilette teilen. Im Altbau gibt es nur Etagenduschen. Von heute auf morgen werde man aber nicht einfach doppelt so viele Bewohner aufnehmen können. «Mit dem Ausbau steigt auch der Personalbedarf. Neues Personal zu rekrutieren, ist in diesem ausgetrockneten Stellenmarkt eine Herausforderung», gibt Markus Elsener zu bedenken.

Einblick in den projektierten «Mettenweg»-Neubau. Bild: PD

Die Stanser genehmigten im April des vergangenen Jahres den Bruttokredit von 21 Millionen Franken für den Neubau mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 86 Prozent. Daran beteiligt sich der Kanton mit einem Investitionsdarlehen von 15,6 Millionen Franken.

Die Zukunft des alten «Mettenwegs» ist noch ungewiss. Abreissen ist keine Option. Der ehemalige herrschaftliche Landsitz gilt als schutzwürdig. «Nach einer Sanierung könnte man es gut zu einem Wohnhaus für verschiedene Generationen umnutzen. Günstige Wohnungen sind rar in Stans. Zudem hätten wir so eine gute Durchmischung im Mettenweg-Quartier», erzählt Markus Elsener.