Der Run auf die Stanser Fliegersiedlung ist gross

Stans Der Run auf die neue Fliegersiedlung ist gross Die zweite Etappe des ersten Nidwaldner 2000-Watt-Areals beim Bahnhof Stans nimmt schon Gestalt an. Nächsten Frühling kann das erste der vier Häuser bezogen werden. Matthias Piazza 15.07.2022, 14.31 Uhr

Blick vom Balkon auf zwei gegenüberliegende Häuser der zweiten Fliegersiedlungs-Etappe. Bild: Matthias Piazza (Stans, 11. Juli 2022)

«Die Häuser sind zwar gross, aber passen gut ins Ortsbild.» Er höre ausschliesslich solche positive Rückmeldungen zur zweiten Etappe der Fliegersiedlung, sagt Kilian Duss, Präsident der Wohnbaugenossenschaft (WBG) Stans, Bauherrin und Besitzerin dieses Areals an der Büntistrasse. Die vier Häuser der ersten zertifizierten 2000-Watt-Siedlung in Nidwalden sind im Rohbau schon erstellt. Einer der beiden Kräne wurde abgebaut. Doch noch immer ist die zweite Etappe an der Büntistrasse ganz in den Händen der Bauleute. Sie verlegen zurzeit die Böden in den Wohnungen, bringen die Fassade an. Noch mindestens ein Jahr werden sie hier zu tun haben. Im Frühling nächsten Jahres soll das erste Haus bezugsbereit sein, im Sommer 2023 auch das vierte und letzte.

«Wir sind absolut im Kosten- und Zeitplan», freut sich Kilian Duss. Trotz der aktuellen Rohstoffknappheit könne man das Budget von 40,5 Millionen Franken einhalten, auch weil die Baufirmen, die mit höheren Rohstoffpreisen konfrontiert seien, sehr entgegengekommen seien.

Der Spatenstich für die erste Etappe auf der anderen Seite der Robert-Durrer-Strasse bei der Tottikonstrasse war schon Ende Oktober 2019. Die zwei Häuser wurden im März 2021 bezogen. «Wir wollten den Mietern der Häuser aus den 1940er-Jahren, die abgerissen wurden, die Gelegenheit geben, in den Neubau zu ziehen, davon machten auch viele Gebrauch», erklärt Kilian Duss. Auch habe man aus den Erfahrungen der ersten Etappe lernen wollen. So verwende man bei den vier Häusern der zweiten Etappe eine Windschutzverglasung und eine weniger heikle Kalkfarbe.

Über 300 Interessenten für 64 Wohnungen

Kilian Duss, Präsident der Wohnbaugenossenschaft Stans, im Innenhof der neuen Fliegersiedlung. Im Hintergrund die bereits fertigen Häuser der ersten Etappe. Bild: Matthias Piazza (Stans, 11. Juli 2022)

Das Interesse an der Neubausiedlung ist gross. «Sämtliche 22 Wohnungen der ersten Etappe sind vermietet. Und für die 64 Wohnungen der zweiten Etappe interessieren sich über 300 Leute, die in den nächsten Wochen informiert werden, ob sie eine Wohnung erhalten.» Ebenfalls, ohne sie öffentlich ausgeschrieben zu haben, seien zwei der drei Gewerberäume im Erdgeschoss schon vermietet.

WBG-Präsident Kilian Duss auf der Terrasse des Neubaus. Bild: Matthias Piazza (Stans, 11. Juli 2022)

Mit dem Bau des ersten zertifizierten 2000-Watt-Areals schreibt die Wohnbaugenossenschaft Stans Nidwaldner Energiegeschichte. 2000-Watt-Areal bedeutet, dass die bezogene Dauerleistung eines Fliegersiedlungs-Bewohnenden nicht mehr als 2000 Watt beträgt, in einem herkömmlichen Bau ist es das Doppelte bis Dreifache. Berücksichtigt in der Energiebilanz werden auch Treibhausgasemissionen und Herstellungsenergie aller Baumaterialien. So kommt Recycling-Beton zum Einsatz. Dabei wird Naturkies ganz oder teilweise durch Bauschutt ersetzt. Steinwolle statt Kunststoff und Kalkanstrich statt normaler Farbe sorgen für eine bessere Fassadendämmung. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe, welche die Wärme aus dem Wasser im Untergrund bezieht, mit Strom von den Fotovoltaikanlagen auf den Dächern. Sie liefert dereinst gut einen Drittel des Energiebedarfs für die Siedlung, der Rest wird Strom aus Schweizer Wasserkraft sein.

Parkplätze sind nur zur Hälfte belegt

Neue Wege ging die Siedlung auch bei den Parkplätzen. Pro Wohnung steht nur ein Parkplatz zur Verfügung statt der üblichen 1,3. «Das Quartier gleich neben dem Bahnhof ist ideal mit Bahn und Bus erschlossen, auch wollen wir den Autoverkehr nicht weiter fördern», erklärt Kilian Duss. Die Rechnung gehe auf. «Viele Mieter haben kein Auto. Die Parkplätze der bereits bezogenen ersten Siedlung sind nur zur Hälfte belegt, das hätte ich nie gedacht. Ich bin sehr positiv überrascht.»



Die bereits fertiggestellte erste Etappe der Fliegersiedlung. Bild: Urs Hanhart (Stans, 7. Juli 2022)

Die hintersten vier Häuser der ursprünglichen Fliegersiedlung aus den 1940er-Jahren an der Tottikonstrasse bleiben bestehen. Das wurde mit der Gemeinde und dem Denkmalschutz so abgemacht. Sie werden saniert, aufgestockt und wärmedämmtechnisch wieder auf den neusten Stand gebracht.