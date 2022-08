Das Jugendhaus Senkel in Stans feiert 10-Jahr-Jubiläum

Stans Der Senkel feiert den 10. Geburtstag – «es ist nicht selbstverständlich, dass unser Jugendhaus überlebt hat» Das Jugendhaus lädt zur Feier und sucht noch Geld für Möblierungen und einen neuen Aussenbereich. Zudem wird ein neuer Veranstaltungspool für alle Generationen aufgebaut. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Das Jugendkulturhaus Senkel in Stans. Bild: Matthias Piazza (Stans, 15. Juni 2022)

«Es ist nicht selbstverständlich, dass in Nidwalden ein Jugendhaus 10 Jahre überlebt hat – und dass es auch weiterhin leben darf», sagt Marco Brülisauer, Vorstandsmitglied im Senkel, Co-Präsident des Vereins Kultur Nidwalden und Ennetmooser Gemeinderat. Wenn das Jugendhaus Senkel in Stans im September sein 10-jähriges Jubiläum feiert, stehe dahinter vor allem auch eine grosse Wertschätzung der Bevölkerung. «Wir wollen den Anlass nutzen, um über die Zukunft des Jugendhauses zu informieren. Zugleich wollen wir ein preiswertes Angebot für die Jungen bieten und die 10 Jahre miteinander feiern», so Brülisauer.

Am Freitag, 16. September, wird der Senkel mit den Gemeinde- und Landräten, der Regierung, Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung sowie mit Stiftungen und Partnern in einer geschlossenen Gesellschaft feiern. Am Samstag, 17. September, ist von 10 bis 14 Uhr Tag der offenen Tür im Senkel. Danach folgt der Aufbau fürs Jubiläumsfest, das dann von 18 bis 4 Uhr steigt, mit vier Bands (Phenomden, Dawill, Mischgewebe, Bluefate) und DJ Jolly Roger. Ein Foodtruck sorgt für die Verpflegung.

Fixe Kosten mit fixen Einnahmen decken

An den beiden Tagen stellt Marco Brülisauer auch mehrmals die Resultate der Umfrage vor, die er im Frühjahr gemacht hat und die zeigte, dass über 90 Prozent der Bevölkerung klar hinter dem Senkel und seinem Angebot steht. Mittlerweile hat auch der Landrat eine Motion überwiesen, womit die Regierung beauftragt wurde, ein Gesetz zur Jugendförderung zu erarbeiten. Damit wird dann auch die Finanzierung des Senkels auf eine verlässliche Basis gestellt.

«Bis dieses Gesetz vorliegt – und das dürfte wohl noch 3 Jahre dauern – wollen wir die fixen Kosten mit fixen Einnahmen decken», erklärt Marco Brülisauer. Wenn das nicht gelinge, müssten die Kosten wie die letzten 10 Jahre durch die variablen Betriebseinnahmen gedeckt werden. «Das ist aber nicht unser Ziel. Gemäss der Umfrage wollen nur gerade 9 Prozent der Bevölkerung eine kommerzielle, also gewinnorientierte Organisation. Um diese 3 Jahre zu überbrücken, sind wir im Dialog mit Stiftungen betreffend Mehrjahresbeiträge, Privatpersonen und Firmen im Bereich Gönnerverein und mit Firmen für den Verkauf von Firmenpässen.»

Marco Brülisauer. Bild: Philipp Unterschütz (Stans, 23. August 2022)

Für die Realisierung verschiedener Teilprojekte braucht der Senkel rund 130'000 Franken. Rund die Hälfte hat man bereits über Stiftungen, Sponsoren und Eigenleistungen zusammengebracht. Um die fehlenden 65'000 Franken zu sichern, wurde ein Crowdfunding lanciert, das bis zum Jubiläum am 17. September läuft. Die Spender bekommen laut der Website, auf der mit vier Videos die ganze Aktion erklärt wird, auch Gegenwerte.

Investiert wird das Geld in Anpassungen beim Mobiliar und der Gestaltung im Innenbereich, in den Ausbau und die Möblierung des Aussenbereichs sowie zu einem Teil für das Jubiläum und den Aufbau des alternativen Eigenveranstaltungspools.

Neuer Aussenbereich als Begegnungsort

Die Planung des Aussenbereichs erfolgt auf Wunsch der Gemeinde gemeinsam mit dem benachbarten FC Stans. Der Senkel will das Baugesuch für seinen Teil noch im Herbst einreichen. Es soll ein Begegnungsort entstehen mit einer Pergola und einer kleinen Bühne für akustische Musik, eine Aussenbar und geeignete Massnahmen zur Lärmminimierung. «Wir werden die Anwohner vorgängig über die Pläne informieren», verspricht Marco Brülisauer.

Ein anderer Teil des gesammelten Geldes wird in den Aufbau eines alternativen Eigenveranstaltungspools für alle Generationen fliessen. Dieser soll ab nächstem Jahr aktiv werden und ist sozusagen das Gegenstück zum existierenden selbsttragenden Eigenveranstaltungspool für die 16- bis 26-Jährigen. «Für den neuen Veranstaltungspool suchen wir nun Leute, die Programme für ihre eigenen Generationen umsetzen möchten. Das kann von Workshops bis zum Lottoabend und von der Disco bis zum Kochkurs gehen, alles hat Platz», betont Marco Brülisauer.

Generationenwechsel ist in vollem Gang

An der Generalversammlung des Vereins steht am 28. September der offizielle Vollzug des Generationenwechsels an. Der Vorstand wird verjüngt und die neue Betriebsgruppe, die vorher 8 Personen umfasste, wird auf 13 Personen aufgestockt. «Die Übergabe läuft schon seit Anfang Jahr, die meisten Jobs sind bereits in den neuen Händen und die bisherigen Mitglieder wirken nur noch unterstützend. Es funktioniert alles wie gewünscht und erwartet», so Marco Brülisauer weiter. So würden die neuen Strukturen, die man aufgebaut habe, reibungslos weitergeführt.

Infos zum Crowdfunding und Ticketvorverkauf für die Jubiläumsparty unter www.senkel.ch.

