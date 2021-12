Der Turnverband würdigt sieben neue Ehrenmitglieder

Ob- und Nidwalden Turnverband hat sieben neue Ehrenmitglieder An der Delegiertenversammlung des Turnverbandes Luzern, Ob- und Nidwalden wurden Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Meisterschaften geehrt und der neue Vorstand bestätigt. 01.12.2021, 17.17 Uhr

An der 21. Delegiertenversammlung des Turnverbandes Luzern, Ob- und Nidwalden vom Samstag in der Turmatthalle in Stans begrüsste Präsidentin Evi Hurschler 358 Anwesende aus Sport und Politik, davon 326 Delegierte, wie der Turnverband in einer Mitteilung schreibt. Mit viel Applaus wurden die Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner, alle Zweit- und Drittplatzierten von nationalen und internationalen Meisterschaften im Saal empfangen. Unter ihnen befanden sich Fabienne Müller vom STV Willisau, die an der Leichtathletik SM U18 den 1. Rang über 800 Meter erreichte, sowie Michel Furrer vom Kunstturnerverband LU/OW/NW, der den 1. Rang am Barren bei den SM im Gerätefinal Programm 5 erhielt.

Andreas Arregger, Abteilungsleiter Finanzen, präsentierte die Jahresrechnung. Das Budget sehe für 2021/2022 einen Verlust von 2700 Franken voraus. Die Jahresbeiträge bleiben unverändert, aber der Turnverband LU/OW/NW gewähre eine einmalige Reduktion 2022 von 5 Franken pro Mitglied. Die Chrampfer-Auszeichnung erhielt die Familie Bürgi von Hitzkirch, die alle im Turnverein STV Hitzkirch aktiv mitmachen.

Neue Ehrenmitglieder werden gewürdigt

Evi Hurschler hielt zusammen mit Olivia Muff (Abteilungsleiterin Kommunikation) die Laudationen der Ehrenmitglieder: Silvia Butscher (Eschenbach), Mitglied bei ESV Eschenbach, Ressortmitglied Aktive plus und Funktionärin seit 2006. Ruedi Krummenacher (Sempach), Mitglied beim STV Rain, Verantwortlicher beim J+S-Kurs Oktober, in der kleinen Wettkampfleitung des Verbandsturnfestes 2018 und Stellvertreter beim Verbandsturnfest in Neuenkirch 2024. Er ist Funktionär seit 2007. Isabelle Ziegler (Kerns), Mitglied beim STV Sarnen. Sie ist Berichterstatterin in der Abteilung Kommunikation und Funktionärin seit 2006. Marlis Ulrich (Sursee), Mitglied beim TV Grosswangen. Sie ist Verantwortliche Fachtest Korbball, führt das Sekretariat IVK-Korbball und ist Funktionärin seit 2007. Andreas Arregger (Kerns), Mitglied des STV Kerns. Er war zehn Jahre Abteilungsleiter Finanzen und Funktionär seit 2012. Renate Rölli (Altbüron), Mitglied bei der Frauenriege Altbüron. Sie war Vizepräsidentin beim Frauenturnverband, GPK-Mitglied und Funktionärin seit 1996/2009. Cornelia Kalbermatten (Grosswangen), Mitglied des TV Grosswangen. Sie ist Ressortleiterin, Speaker und Verantwortliche LU/OW/NW Vereinsmanagement STV und Funktionärin seit 2006.

Die neuen Ehrenmitglieder (von links): Cornelia Kalbermatten, Isabelle Ziegler, Andreas Arregger, Ruedi Krummenacher, Renate Rölli, Marlis Ulrich und Silvia Butscher. Bild: PD

Achim Rehm gratulierte den Neueintretenden per 2022. In die Abteilung Jugend kommen Tamara Zurkirch (Büron) ins Ressort Anlässe (Polyathlon) und Sarah Hecht (Gontenschwil) ins Ressort J+S als MF-Admin Oktober. Für die Abteilung Aktive sind dies Priska Bachmann (Adligenswil) als Mitglied ins Ressort Aerobic und Raphael Kaufmann (Büron) als Mitglied ins Ressort Geräteturnen; Roger Bösch (Grosswangen) kommt als Ressortleiter Nationalturnen und Sabrina Gisler (Goldau) in die Gymnastikgruppe LU/OW/NW.

Der Vorstand ist wieder komplett

Mit dem neuen Abteilungsleiter Finanzen Dominik Schawalder (Buochs) ist der Vorstand wieder komplett. Seine Charge als GPK-Mitglied übernahm Rolf Müller (Triengen). Ebenso wurde die Erneuerungswahl von GPK-Mitglied Marcel Schürmann (Dagmersellen) bestätigt. Auch wurden die neuen Expertinnen geehrt: Sévérine Studer (Luzern) als Expertin Erwachsenensport (ESA) und Cindy Bigler (Stans) als Expertin Muki. Weiter durften die langjährigen Vereinsfunktionärinnen und Vereinsfunktionäre ein Geschenk entgegennehmen. Für 50 Jahre wurden Hans Koch (MR Wolhusen), Heinz Steger (TV Kriens) und Bruno Tschuppert (MR Sempach) geehrt.

Der neue Verbandsvorstand (von links): Reto Künzli, Olivia Muff, Dominik Schawalder, Achim Rehm, Evi Hurschler (Präsidentin), Roger Felder, Mirjam Hebeisen, Franz Röösli und Astrid Müller. Bild: PD

Das Silberverdienstabzeichen erhielten: Evi Bürgi (Hitzkirch), Gisela Frischknecht (Altbüron), Reto Künzli (Egolzwil), Reto Schurtenberger (Grosswangen), Roman Tschanz (Buchrain), Ralph Fischer (Axalp), Astrid Müller (Büron), Katrin Andergassen (Luzern), Céline Britschgi (Sarnen) und Tim Luternauer (Reiden). Ausserdem Monika Del Conte (TiV Stans), Heinz Amstad und Alois Bättig (STV Buchrain), Ursula Grüter (FR Triengen) sowie Marcel Wolfisberg (STV Neuenkirch). (cn)