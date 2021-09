Die 17-jährige Sara hat Trisomie 21 – und absolviert eine Lehre

Stans Die 17-jährige Sara hat Trisomie 21 – und absolviert derzeit eine Lehre im Restaurant Engel Sara Rüttimann lebt mit einer Beeinträchtigung. Seit einem Jahr macht sie im «Engel» eine Ausbildung als sogenannte Praktikerin. Marion Wannemacher 16.09.2021, 16.00 Uhr

Gemeinsam mit Patricia Schwitzky bereitet Sara die Menu-Salate für den bevorstehenden Mittagsansturm vor. Ihre Chefin stellt die vorbereiteten Salatschalen auf einen Servierteller, sorgsam giesst Sara die Sauce über den Salat. Noch die Salatkerne drüber, die Blätterteigstange dazu – fertig. Am Buffet gibt die Chefin der 17-Jährigen die Getränkebestellung auf: einen Orangenmost und eine Cola. Sara füllt die Gläser. Seit einem Jahr macht die Buochserin ihre Ausbildung im Restaurant des Stanser Engel. Sara Rüttimann hat Trisomie 21.



Sara Rüttimann macht eine Ausbildung im Restaurant des Engel in Stans. Hier richtet sie mit Chefin Patricia Schwitzky Salate an.

Marion Wannemacher (Stans, 14. September 2021)

Ein Freund hatte bei ihnen angefragt, ob sie Sara ausbilden könnten, erzählt Pächter Sören Schwitzky. «Eigentlich wollte sie ins Housekeeping. In einer Probewoche stellten wir rasch fest, dass sich Sara am wohlsten im Service im Umgang mit den Gästen fühlt. Das war kurz vor Weihnachten. Wir sagten ihr zu.» Gerade in dieser schwierigen Zeit sei es wichtig, allen gegenüber offen zu sein und den Menschen eine Chance zu geben, sagt er.

Niederschwellige Berufsbildung im realen Arbeitsumfeld

Der Ausbildungsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt war schon so etwas wie ein Weihnachtsgeschenk für Sara. «Ja, ich bin stolz drauf, hier zu arbeiten», sagt sie selber. Von derzeit zwölf Lernenden bei der Stiftung Rütimattli für Menschen mit Behinderungen werden fünf bei externen Arbeitgebern ausgebildet. Sara Rüttimann absolviert eine Ausbildung als Praktikerin Restaurant, ein niederschwelliges Berufsbildungsangebot für Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Thomas Achermann von der Stiftung Rütimattli.

Marion Wannemacher (Stans, 14. September 2021)

«Viele unserer Schüler kommen aus einer Regelschule. Sie streben eine Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt an, die sie integriert. Sie finden diese auch selber mit ihren Eltern», erzählt Thomas Achermann. Er ist bei der Stiftung Rütimattli zuständig für berufliche Integration. Als Bildungsinstitution schliesst die Stiftung Rütimattli den Lehrvertrag mit den Absolventen ab, übernimmt alles Administrative und unterstützt die Auszubildenden schulisch. Sara besucht einmal in der Woche das Berufs- und Weiterbildungszentrum.



Salatteller anrichten, die Spülmaschine ausräumen, servieren, für den Mittag aufdecken und für den Abend. Das seien ihre Aufgaben, erzählt Sara. Nur das gelegentliche Rumstehen möge sie nicht, das gehe in die Beine. Besonders gern serviere sie. «Ich mag es, wenn mir Gäste Fragen stellen», sagt sie. Restaurantfachfrau Megi Durrer lobt sie: «Im Umgang mit Menschen blüht sie auf.» Von den Gästen gibt es nur freundliche Kommentare.



Das ganze Team habe Sara mit offenen Armen aufgenommen, berichtet Patricia Schwitzky. «Ihre Anwesenheit erdet uns alle», sagt sie. Die Stimmung an ihrem Arbeitsplatz finde sie sehr gut, betont Sara. Vor allem mit Koch Diogo Teixeira verstehe sie sich. «Wir lachen viel miteinander», erzählt dieser. «Für uns alle ist es wichtig, sie kennen zu lernen.» Bisher habe er noch niemanden mit Trisomie 21 gekannt.

«Engel»-Chef Sören Schwitzky steht helfend zur Seite, während Sara Rüttimann Wein in die Gläser füllt. Marion Wannemacher (Stans, 14. September 2021)

Improvisation war während des Lockdowns kurz vor Weihnachten gefragt, als der «Engel» wegen Corona schliessen musste. «Einmal in der Woche kochte Sara bei uns daheim mit mir zusammen», erzählt Patricia Schwitzky. «Vor lauter Erklären kamen wir manchmal ganz schön in Zeitverzug», erinnert sich lachend. «Sara musste ja noch alles fotografieren und dokumentieren.» Ihre Töchter, neun und 15 Jahre alt, genossen die Abwechslung. «Die Jüngste, Cayla, musste sich im Einmaleins üben. Das übte sie gleich gemeinsam mit Sara mit einem Würfelspiel, so profitierten beide.»

Mit Chefin Patricia Schwitzky füllt Sara Rüttimann am Buffet Gläser mit Getränken.

Marion Wannemacher (Stans, 14. September 2021)

Sara ist ein ganz normaler Teenager. Ihre Hobbys sind Schwimmen, sie besucht einen Schwimmkurs, in der Freizeit schaut sie wie viele Gleichaltrigen gern Videos auf Youtube. Oder isst im «Engel» eine Glace. Als Gast.