Baurbeiten in der Spichermatt gehen weiter

Stans Die Bauarbeiten im Spichermatt-Quartier gehen weiter – Autos werden umgeleitet Wegen Grabungsarbeiten bei der Kreuzung Eichli-/Spichermatt-/ Obere Spichermatt-Strasse wird der Verkehr über den Veronika-Gut-Weg umgeleitet. Matthias Piazza 09.08.2022, 16.00 Uhr

Die Autos fahren über den Veronika-Gut-Weg. Bild: Matthias Piazza (Stans, 8. August 2022)

Seit Montag müssen die Anwohnenden der Oberen Spichermatt mit dem Auto den Veronika-Gut-Weg nehmen, einspurig, über eine Lichtsignalanlage gesteuert. Grund sind Bauarbeiten an der Einmündung in die Obere Spichermatt, die nach einer zweiwöchigen Sommerpause wieder aufgenommen wurden. In der aktuellen Etappe finden Grabarbeiten in der Kreuzung Eichli-/ Spichermatt-/Obere Spichermatt statt. Die Umleitung bleibt etwa drei Wochen, wie die Gemeinde Stans mitteilt.

In den übrigen Quartieren bleibt während der rund zweijährigen Bauarbeiten dieses integralen Infrastrukturprojekts immer eine Fahrspur offen, allerdings muss wegen Ampeln mehr Zeit eingerechnet werden.

Postautohaltestelle wird behindertengerecht gemacht

Auf rund 1,1 Kilometern Strassenlänge im westlichen Gemeindeteil von Stans wird seit Ende Mai mit der grossen Kelle angerührt. In den nächsten zwei Jahren werden die alten Abwasserleitungen durch neue ersetzt und vom Mischwasser- auf das Trennsystem umgestellt. Regenwasser fliesst dann nicht mehr unnötigerweise in die Kanalisation, sondern in den Bach. Nur das Schmutzwasser wird der Abwasserreinigungsanlage zugeführt, womit diese entlastet wird, was auch das Gesetz verlangt.

Auch die Trinkwasserleitungen werden erneuert, ebenso die Rohranlagen für die Strassenbeleuchtung, die auf stromsparende Leuchtdioden umgestellt wird. Der Belag wird erneuert und die Postautohaltestelle «Spichermatt» behindertengerecht gemacht, das heisst mit höheren Perrons, die ein ebenerdiges Einsteigen ermöglichen. Dafür genehmigten die Stanserinnen und Stanser am 13. Juni 2021 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 78 Prozent einen Kredit über 8,2 Millionen Franken. Die Genossenkorporation Stans nutzt die Gelegenheit der offenen Strassengräben, um auf eigene Kosten Leitungen zu legen für den Wärmeverbund Niederdorf.