Wahlen Die FDP Stans nominiert elf Kandidierende für die Landrats-Wahlen Die drei bisherigen Landräte und Landrätinnen sowie acht neue Anwärterinnen und Anwärter gehen im März für die FDP Stans ins Rennen. Als Team, wie die Partei betont. 08.01.2022, 16.44 Uhr

Die elf Kandidierenden (von links): Kim Zimmermann, Ralph Müller, Elena Strasser, Guido Infanger, Lino Infanger, Beatrice Richard-Ruf, Florian Grendelmeier, Josette Coletto-Amstutz, Edi Engelberger, Julia Henseleit und Walter Gut. Bild: PD

Elf Kandidatinnen und Kandidaten der FDP Stans treten das Rennen um einen Landrats-Sitz an. Neben den drei bisherigen Vertretenden Beatrice Richard-Ruf, Edi Engelberger und Guido Infanger treten acht neue Kandidierende an, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Diese heissen Florian Grendelmeier, Josette Coletto-Amstutz, Lino Infanger, Julia Henseleit, Walter Gut, Elena Strasser, Ralph Müller und Kim Zimmermann.

Mit sieben Männern und vier Frauen biete die Partei eine grösstmögliche Auswahl an kompetenten und motivierten Kandidierenden, heisst es in der Mitteilung. Die Partei betont dabei, dass die elf Personen bewusst als Team zu den Wahlen antreten. Denn die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen des Kantons würden nur gemeinsam gemeistert werden können. Die Gesamterneuerungswahlen des Nidwaldner Landrats und Regierungsrats finden am 13. März statt. (mah)