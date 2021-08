Stans Die Trennsteine im Kreisel Kreuzstrasse sind bereits am Bröckeln Die Steine, die in einer Nacht- und Nebelaktion im Kreisel Kreuzstrasse angebracht wurden, sollen eigentlich die Sicherheit verbessern. Sie wurden aber ständig überfahren. Astra, Kanton und Polizei halten vorerst an der Massnahme fest. Philipp Unterschütz 02.08.2021, 19.54 Uhr

Der Kreisel Kreuzstrasse mit den Warnschildern an den «Ecken» bei den Trennsteinen. Bild: Christian Pargger/PD

Die Trennsteine, die vergangene Woche überraschend im Kreisel Kreuzstrasse in Stans eingebaut wurden, sehen schon nach kürzester Zeit übel aus. Aus den Steinen, die verhindern sollen, dass bestimmte Flächen überfahren werden, sind bereits ganze Stücke herausgebrochen. Die Armierungen zur Befestigung sind bereits deutlich sichtbar. Die Spuren überall an den Steinen zeigen, dass da wohl bereits etliche Autos und Lastwagen die Trennsteine touchierten.

Die Trennsteine sind am Montag bereits am Zerbröckeln. Bild: Christian Pargger/PD

Angebracht wurden die Steine angeblich, um mehr Sicherheit zu schaffen. Bereits am Freitagabend wurden aber dreieckige, beleuchtete Warntafeln an den in den Kreisel ragenden Ecken der Trennstein-Elemente aufgestellt. Diese zeigten kurz darauf ebenfalls deutliche Spuren. Am Montagmittag wurden nun zusätzlich auch noch orange Holzpfosten montiert.

Zur Warnung wurden schon am Freitagabend Triopanschilder montiert. Am Montagmittag dann auch noch orange Holzpfosten aufgestellt. Bild: Christian Pargger/PD

Angefahrene Reifen können platzen

Schon am Freitag musste ein erstes Opfer mit Felgen- und Reifenschaden von der neben dem Kreisel liegenden Garage Pargger abtransportiert werden. Christian Pargger weist auf das Gefahrenpotenzial hin, das durch das «Anhängen» an den Steinen entstehen kann.

«Solche Verletzungen an Reifen und allenfalls an der Felge werden oftmals von den Automobilisten ignoriert oder kaum beachtet.»

Angefahrene Reifen an der Seitenwand (Karkasse) könnten nach kurzer Zeit zu schlecht sichtbaren Beulen am Reifen führen, erklärt Christian Pargger. Fahre man mit solchen Reifen längere Strecken auf der Autobahn, entstehe im Reifen eine Verformung durch die beschädigte Karkasse. Dadurch entstehe eine Unwucht, welche besonders an grösseren SUV-Reifen an der Hinterachse kaum bemerkt würden beim Fahren.

«Der Reifen erhitzt sich auf der Autobahn zusätzlich durch die Unwucht. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Reifenschaden, der auf der Autobahn schwerreichende Folgen haben kann.»

So ist der Autofachmann denn auch der Meinung, dass die Steine also zu einem weiteren erhöhten Risiko führen und nicht zu mehr Verkehrssicherheit.

Astra hält daran fest: Massnahmen bringen mehr Sicherheit im Kreisel

Die erneute Nachfrage beim Bundesamt für Strassen Astra ergab, dass alle Involvierten, also das Astra, die Baudirektion und die Verkehrspolizei des Kantons Nidwalden, Pro Velo Unterwalden und die VCS Sektion Ob- und Nidwalden, mit dem Einbau der Trennsteine einverstanden waren. Alle sind der Meinung, das Massnahmenpaket diene der Sicherheit.

In der Antwort, die das Astra, die Baudirektion und die Polizei Nidwalden gemeinsam verfasst haben, nachdem unsere Zeitung bei allen Partnern einzeln angefragt hat, heisst es dazu: «Die Profiblock-Elemente verhindern, dass Fahrzeuge auf die Sperrfläche fahren und dadurch die neue Verkehrsführung missachten. Die neue Verkehrsführung führt dadurch, dass weniger Fahrstreifenwechsel und somit weniger Überkreuzungen beziehungsweise Konfliktpunkte vorkommen, zu mehr Sicherheit im Kreisel.» Die neue Verkehrsführung werde mit Hilfe eines Massnahmenpakets von Signalisationen, Markierungen und Trennelementen verdeutlicht.

Die Spuren zeigen, wie oft die Trennsteine von Reifen touchiert werden. Bild: Christian Pargger/PD

Offenbar haben die Trennsteine aber doch nicht ganz wie erwartet funktioniert, weil sie schlicht übersehen werden. Wohl deshalb wurden weitere Massnahmen ergriffen. Die Antwort des Astra deutet mindestens darauf hin: «Die Warnschilder wurden im Auftrag der Verkehrs- und Sicherheitspolizei Nidwalden aufgestellt. Da die neuen Sperrflächen teilweise missachtet wurden, wurden zur besseren Sichtbarkeit der Elemente vorübergehend Warnschilder aufgestellt.» Bisher seien einige wenige Zwischenfälle bekannt, Unfälle hingegen nicht.

Gesamtverkehrskonzept abwarten

Auf die Frage, was «vorübergehend» bedeute, heisst es, dass solche Massnahmen auch eine gewisse Angewöhnungszeit brauchen würden und man dann später allenfalls die Situation überprüfen werde. Es handle sich um Sofortmassnahmen, die man ohne grossen Materialaufwand hätte umsetzen können. Und weiter:

«Die Entfernung der Steine ist nicht geplant.»

Eine Nachfrage beim Kanton ergibt, dass für längerfristige Massnahmen das Gesamtverkehrskonzept abgewartet werden müsse, das Ende August im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens erstmals öffentlich bekannt wird. Darin sei auch der Kreisel Kreuzstrasse thematisiert.

Bleibt noch die Gefahr der Reifenbeschädigungen, auf die der Experte hinweist. Auf die explizite Frage danach schreibt das Astra: «Die bei den Sperrflächen beim Kreisel Kreuzstrasse zum Einsatz kommenden Elemente sind gängig und kommen in der Schweiz vielerorts zum Einsatz. Bei Beachtung der neuen Verkehrsführung, welche mit Hilfe von Signalisationen, Markierungen und Trennelementen verdeutlicht wird, wird die Sperrfläche nicht befahren.»