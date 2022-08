Stans: Wandgemälde ziert die Hochwasserschutzmauer beim Wirzboden

Stans Wenn Fische an die Wand klatschen – nun ziert ein Kunstwerk die Mauer beim Wirzboden Die Künstlerin Jennifer Zimmermann hat die Mauer vor dem Stanser Quartier Wirzboden bemalt. Das Gemälde soll daran erinnern, warum diese dereinst gebaut wurde – zum Schutz des Quartiers vor Hochwasser. Und es soll auf das Tierwohl aufmerksam machen. Kristina Gysi 20.08.2022, 05.00 Uhr

Insgesamt zwei Monate brauchte Jennifer Zimmermann für das Gemälde an der Hochwasserschutzmauer vor dem Quartier Wirzboden. Bild: Kristina Gysi (Stans, 19. August 2022)

Es ist laut an der Postauto-Haltestelle beim Spital Nidwalden. Autos und Lastwagen fahren im Minutentakt vorbei, rauschen über die regennasse Strasse. Jennifer Zimmermann muss laut sprechen, damit man sie versteht. Dass sie hier sitzt, ist ohnehin ungewöhnlich. Die Künstlerin ist keine Frau, die sich selbst gerne in den Mittelpunkt rückt. Doch nun, im Angesicht ihres eigenen Werks, springt sie über ihren Schatten und erzählt, was sie hier an der Ennetmooserstrasse geschaffen hat.

Kunst darf Verkehrsteilnehmende nicht gefährden

Vis-à-vis der Haltestelle lebte sich die 34-Jährige während insgesamt rund zwei Monaten kreativ aus. Sie verwandelte die karge, graue Steinwand vor dem Quartier Wirzboden in ein Kunstwerk. Dieses soll an den Ursprungszweck der Mauer erinnern; den Schutz des Quartiers vor dem Wasser des Kniribachs. So symbolisieren die Fische im oberen Teil der Mauer, wie die Tiere bei Übertritt des Baches gegen die Schutzmauer klatschen würden. «Zusätzlich zeigt der unbemalte Leerraum unter den Fischen in abstrakter Form die Bergkette, die sich hinter dem Quartier erhebt», erklärt Zimmermann.

Diese Berge lassen sich nun lediglich erahnen, sie sind in das dichte Grau der Wolken gehüllt. Gräulich sind auch die gemalten Fische, denn bunt durfte die Mauer nicht werden. «Es war eine Weisung der Gemeinde Stans und der Verkehrspolizei Nidwalden», sagt Zimmermann. So dürfen mit Kunstwerken in Strassennähe keine Verkehrsteilnehmenden abgelenkt, oder deren Sicherheit beeinträchtigt werden. In Frage kam also nur etwas in Schwarz, Weiss und Grau.

Die Fische symbolisieren den Übertritt des Kniribachs, der Leerraum unter ihnen zeigt abstrakt die Alpenkette. Bild: Kristina Gysi (Stans, 19. August 2022)

Zimmermann selbst hat die Gemeinde angefragt, ob sie etwas aus der Steinwand machen dürfe. «Während einem Jahr lebte ich im Quartier Wirzboden und passierte diese Mauer oft», erzählt sie. Die Gemeinde war einverstanden, verlangte jedoch ein ausführliches Konzept für Zimmermanns Vorhaben.

Wann immer es die Zeit und das Wetter zuliessen, kam die Künstlerin an die Ennetmooserstrasse. Zunächst galt es, die Mauer gründlich zu putzen. «Ein Kärcher hätte diese Arbeit massiv erleichtert», sagt Zimmermann und lacht. Stattdessen habe sie mit Spritzkanne und Schwamm hantiert. Dann wurde gemalt und gesprayt – direkt an der Strasse. Eine Herausforderung: «Oft hätte ich lieber bei Nacht gearbeitet.» Sie sei häufig auf ihr Schaffen angesprochen worden. «Manche waren wirklich nett und meinten, es sei schön, dass hier endlich etwas gemacht werde», so Zimmermann. «Aber einmal kam eine Frau, die damit gedroht hat, wegen ‹dieser hässlichen Schmierereien› die Polizei zu rufen.» Harte Worte mit schwerem Nachklang für die Künstlerin.

Gemälde soll auch auf Tierwohl hinweisen

Und wie zufrieden ist sie selbst mit dem Ergebnis? «An manchen Tagen finde ich es echt cool», sagt Zimmermann. Und anderntags denke sie: «Ui, nein. Und mein Name steht da!» So ergehe es ihr aber mit all ihren Werken.

Nebstdem sie mit ihrer Kunst Objekte verschönern oder aufregender gestalten möchte, liegt Zimmermann noch etwas anderes am Herzen: «Meine Sujets sollen auch auf das Tierwohl hinweisen.» Dabei ginge es ihr nicht darum, die Leute «zu bekehren», sondern mit der Kunst darauf aufmerksam machen, dass der Welt allmählich verschiedene Ressourcen ausgingen. «Eben auch der Fisch», sagt sie.

Hinweis: Weiteres über das künstlerische Schaffen von Jennifer Zimmermann findet sich hier.