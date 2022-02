Gefängnis Stans: Ein Insasse erzählt, wie er die Haft erlebt

Stans Einmal Gefängnis und zurück – ein Insasse erzählt, wie er die Haft erlebt In der Schweiz werden jährlich rund 1800 Straftäter dazu verurteilt, das Land zu verlassen. Wir haben einen dieser Menschen getroffen. Diogo R. hat Velos gestohlen. Seine Straftat bereut er, das Gefängnisleben frisst ihn auf. Die Ausschaffung ist das geringste Übel. Florian Pfister 23.02.2022, 05.00 Uhr

Noch zwei Jahre. Knapp zweieinhalb Jahre hat Diogo R. (Name abgeändert) bereits abgesessen. Die meiste Zeit davon im Untersuchungs- und Strafgefängnis in Stans. Erst im November des vergangenen Jahres fand die Gerichtsverhandlung vor dem Kantonsgericht Nidwalden statt. Seitdem hat Diogo R. Gewissheit über sein Schicksal. Kommt er endlich frei, wird der 25-jährige Portugiese für zehn Jahre des Landes verwiesen.

Wenn Diogo R. das Gefängnis verlässt, geht es für ihn zurück nach Portugal. Bild: Florian Pfister (Stans, 27. Dezember 2021)

Nicht zu wissen, wie lange er hinter Gittern sein wird, das hatte ihm mehr zu schaffen gemacht als die Tatsache selbst. Seine Strafe muss er absitzen, weil er Velos geklaut hat. Viele Velos. Bis er von einem Anwohner in flagranti erwischt worden ist.

Und dies geschah in einer recht banalen Situation. Er hatte an jenem verhängnisvollen Tag noch nicht einmal geklaut. Doch die Tatsache, dass er sich in einer Tiefgarage aufgehalten hatte, war Grund genug für den Anwohner, die Polizei zu rufen. Während Diogo R. wartete, dachte er nach. Er hatte sich bewusst dazu entschieden, nicht davonzulaufen. Ein wenig Panik kam in ihm auf. Er versuchte sich selbst zu beruhigen: «Es wird schon nichts passieren.»

Freiheit – früher selbstverständlich

Doch eigentlich war zu diesem Zeitpunkt schon alles passiert. Nicht an jenem Tag, aber an den vielen Tagen zuvor. Immerhin hatte er rund 35 Diebstähle verübt, teilweise zusammen mit einem portugiesischen Freund. Die Polizei schätzt den Wert aller gestohlenen Velos auf rund 200’000 Franken. Sie wurden nach Portugal transportiert und dort verkauft. Diogo R. hat schnell gewusst, dass er den Polizistinnen und Polizisten die Wahrheit sagen will. Seit dem Moment seiner Festnahme hat er sich ihnen gegenüber kooperativ gezeigt. Er hat auch Diebstähle zugegeben, von denen die Behörden zuvor keine Kenntnis hatten. Diogo R. sagt ausdrücklich, dass er «nur» Velos geklaut hat. Nicht so wie sein Kumpan, der zudem in Keller eingebrochen ist und unter anderem sogar Gewehre entwendet hat. Auch er sitzt im Gefängnis und wird des Landes verwiesen, beides für eine noch längere Zeit als Diogo R.

Allein Velos zu stehlen, sei schlimm genug, meint Diogo R. heute. «Wenn ein Mann Scheisse anrichtet, muss er die Scheisse wiedergutmachen.» Seine glasigen Augen blicken nach unten, Bilder kommen in ihm hoch. Er erinnert sich an die Velos, aber auch an den Landwirtschaftsbetrieb seiner Eltern. Bilder von Zeiten, an denen er frei war. Freiheit. Früher selbstverständlich. Er hat nie darüber nachgedacht.

«Nun denke ich, Freiheit ist alles.»

Trotzdem sei es eine harte Zeit gewesen, bevor die Polizei ihn fasste. Er hatte Streit mit der Freundin und keine Familie in der Schweiz. Doch warum hat Diogo R. überhaupt geklaut? Spass war es nicht. Wegen des Geldes? Ein bisschen. Viel damit eingenommen hat er aber nicht. Eigentlich brauchte er die Kohle gar nicht, schliesslich verdiente er auf der Baustelle genug.

«Seit ich im Gefängnis sitze, frage ich mich, warum ich das gemacht habe. Es ist Zeit in meinem Leben, die ich einfach verliere. Die Welt dreht sich weiter, während ich hier drinnen sitze.»

Nach dem ersten Diebstahl hatte er keine Kontrolle mehr über sich selbst, wie er erzählt. Diogo R. funktionierte wie ein Roboter. Stehlen wurde zur Routine. Diogo R. war sich nicht im Klaren darüber, welches Leid er durch seine Taten erfahren wird. Und auch andere. Velobesitzer, Freunde, Familie. «Damals habe ich nicht viel nachgedacht», sagt er. Diogo R. war sich nicht bewusst über die Konsequenzen. «Ich dachte, mit diesem Freund zusammen kann gar nichts passieren.»

Nachdenken ist ein Fluch

Nun arbeitet Diogo R. in der Küche des Untersuchungs- und Strafgefängnisses in Stans. Mittags und abends sorgt er dafür, dass seine Mitinsassen und er ihren Hunger stillen können. Es tut ihm gut, wenn er etwas machen kann. Denn es gibt nichts Schlimmeres für ihn, als den ganzen Tag lang keine Ablenkung zu haben. Um 10 Uhr steht er auf. Er liest Bücher, Magazine und die Nidwaldner Zeitung. Am Nachmittag spielt er manchmal Schach oder Dame mit einem anderen Insassen. Abends geht er duschen. Schaut Fernsehen. Schläft ein.

Das Straf- und Untersuchungsgefängnis in Stans. Bild: Florian Pfister (Stans, 27. Dezember 2021)

In den ersten Monaten hatte Diogo R. Selbstmordgedanken. Er hat sich den Arm wund gekratzt und musste zum Psychiater. Es ist weder die Aufgabe vom Psychiater noch vom Betreuer, dass diese Gedanken verschwinden. Sagt Diogo R. zumindest. Es geht nur selbst, den Sinn im Leben wieder zu finden. Und er ergänzt:

«Ich denke, alle Insassen haben einmal Selbstmordgedanken im Kopf.»

In seiner Anfangszeit hatte er Antidepressiva genommen, damit er überhaupt schlafen konnte. «Ich war eine lebende Leiche. Es war brutal für mich», sagt er, und seine Augen schauen nach oben. Ins Leere.

Einen Monat lang war er in einem anderen Gefängnis. 23 Stunden am Tag war die Zellentür geschlossen. Dort konnte er mit niemandem reden, die Betreuer kümmerten sich kaum um ihn. «Du hast den ganzen Tag Zeit, nachzudenken. Wann bin ich endlich frei? Das ist ganz schlimm.»

Die Zelle von Diogo R. Bild: Florian Pfister (Stans, 27. Dezember 2021)

Der Blick von der anderen Seite. Bild: Florian Pfister (Stans, 27. Dezember 2021)

So lange eingesperrt ist Diogo R. nun nicht. Dennoch gibt es Tage, an denen er nichts zu tun hat und er nicht in der Küche helfen muss. Reichlich Zeit also, um nachzudenken. An solchen Tagen bleibt Diogo R. den ganzen Tag im Bett. Er steht nur auf, um zu essen. Denn einen anderen Grund, um aufzustehen, gibt es nicht. Wenn er traurig ist, redet er meistens mit anderen Insassen. Nicht mit einem Betreuer. Denn er hat einen besseren Kontakt zu jenen, die dasselbe Schicksal teilen.

Mit anderen Insassen kommt Diogo R. gut klar. Auch hier kann meist keine Rede von Freunden sein. Man respektiert sich und lässt sich in Ruhe. Diogo R. bleibt viel in der eigenen Zelle. Einen guten Freund hat er jedoch. Es ist der, mit dem er Schach oder Dame spielt.

Diogo R. sehnt sich manchmal nach Käse. Joghurt. Oder einem saftigen Hamburger. Lebensmittel, die im normalen Leben so leicht zugänglich sind. Der Hauskiosk bietet zwar eine kleine Auswahl an Essen an. Aber eben. Eine kleine Auswahl.

Die Familie bedeutet alles

Mit 18 Jahren kam Diogo R. aus Portugal in die Schweiz. Ein Bekannter hatte ihm eine Arbeit besorgt. Wegen des Geldes kam Diogo R. nicht in die «reiche Schweiz». Er wollte in jungen Jahren Neues lernen und andere Kulturen kennen lernen. Er war gut integriert in der Schweiz und hat mit deutschsprachigen Menschen Zeit verbracht, nicht nur mit Landsleuten. Diogo R. hat Deutsch gelernt, ohne dafür einen Kurs zu benötigen. Learning by Doing.

Der Kontakt zur Familie in Portugal ist alles, was Diogo R. hinter Gittern überleben lässt. Er hatte bereits alles zur Rückreise vorbereitet, bevor er erwischt wurde. «Bitte komm wieder zurück», hatten die Eltern ihm immer wieder gesagt. Doch dann war es zu spät. Sie haben für viereinhalb Jahre ihr einziges Kind verloren. «Für sie ist es noch schlimmer als für mich», sagt Diogo R. Besucht haben sie ihn noch nie. Sie sind zu weit weg und müssen sich um den eigenen Landwirtschaftshof kümmern. Er telefoniert beinahe täglich mit ihnen. Meistens um 14 Uhr, und mindestens eine halbe Stunde. Alle zwei Wochen dürfte er mit dem Tablet per Video telefonieren. Seine Eltern tun sich aber mit der Technik des Tablets schwer, weshalb Diogo R. sie seit drei Monaten nur auf den Bildern in seiner Zelle gesehen hat. «Sehen ist immer besser», sagt er enttäuscht.

«Telefonieren mit dem Vater und der Mutter ist alles.»

Die Eltern, so nimmt er es wahr, versuchen ganz normal mit ihm zu reden. Als würde er von seiner Wohnung anrufen, wenn er gerade von der Baustelle heimgekommen ist und von seinem Tag erzählt. Auch ein Bild seiner geliebten Grossmutter hat er an der Korkwand in seiner Zelle aufgehängt. Und eines seiner Freundin. Oder Ex-Freundin. Das weiss er nicht genau. Er redet zwar manchmal mit ihr, will sie aber ihr Leben leben lassen und ihr Abstand geben. Seine Eltern sind für ihn heute so viel mehr als früher. Damals hat Diogo R. sie nicht so sehr wertgeschätzt, wie er es hätte sollen. Er musste einmal weg von ihnen. Nun vermisst er sie. Sehr.

Der Weg wird Diogo R. zurück zu ihnen führen. Nach seiner Zeit im Gefängnis will er bei seinen Eltern in Portugal arbeiten. Er will viel mit ihnen und Freunden unternehmen und in den Ausgang gehen. Vielleicht eine neue Freundin suchen, wenn es mit der derzeitigen (Ex-)Freundin nicht doch noch funktionieren sollte. Diogo R. sagt, er hat aus seinen Fehlern gelernt und wird versuchen, bessere Entscheidungen zu treffen. Nicht, wie er es früher gemacht hatte, als er gestohlen hatte. Er muss überlegen, bevor er etwas tut. Vielleicht wird er einmal den Betrieb seiner Eltern übernehmen. Hauptsache, ein normales Leben führen.

Diogo R. hat sich schlauer gemacht, durch Bücher. Er hat aber auch sein inneres Ich kennen gelernt, besonders durch einsame Stunden. Diogo R. hat Angst vor den Blicken, wenn er eines Tages heimkehrt. Wie die Familie ihn ansehen wird. Es ist alles gut, wenn sie miteinander telefonieren. Aber er kann nicht wissen, was sie wirklich denken.

Eine Rückkehr in die Schweiz kann er sich nicht vorstellen, nachdem der Landesverweis abgelaufen ist. Zu viele schlechte Erinnerungen sind nun an dieses Land geknüpft. «Schweiz heisst für mich nun Gefängnis», sagt er. Portugal hingegen Freunde und Familie – und ein Neuanfang.

Über diesen Artikel Autor Florian Pfister hat diesen Artikel als Diplomarbeit für seine Diplomausbildung Journalismus (DAJ) am MAZ in Luzern verfasst. Die MAZ-Diplomarbeit muss sowohl in Qualität als auch im Umfang klar über Alltagsartikel hinausreichen. Die Studierenden aller Vertiefungsrichtungen sind bei der Wahl des Themas frei. Es muss aber journalistisch interessant und relevant sein.