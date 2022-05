FDP Stans schliesst künftige Steuersenkung nicht aus

Stans FDP unterstützt sämtliche Geschäfte Freude bereitet der FDP Stans insbesondere die Rechnung 2021 und schliesst eine Steuersenkung in den nächsten Jahren nicht aus. 31.05.2022, 14.19 Uhr

Die FDP Stans stimmt sämtlichen Geschäften anlässlich der Gemeindeversammlung vom 1. Juni zu. Die Anpassung der Gemeindeordnung erachtet sie als sinnvoll, um die betrieblichen Rahmenbedingungen für das Wohnhaus Mettenweg den neuen Begebenheiten anzupassen. Wie die Lokalpartei in einer Mitteilung schreibt, sei die Anpassung an das Bundesrecht der Nutzungsplanung ebenfalls unumstritten und nötig. Die FDP-Mitglieder begrüssen auch die Initiative zur Schaffung des Eichli-Parkes und unterstützen den beantragten Kredit von 1,13 Millionen Franken. Die Gemeinde müsse jedoch die Weiterentwicklung und den Unterhalt der Anlage im Auge behalten.

Auf dem Echli-Areal will der Gemeinderat den Eichli-Park errichten mit einem Sport-, Bewegungs- und Spielplatzangebot. Visualisierung: PD (Stans, 12. Mai 2022)

Die FDP Stans unterstützt auch den Antrag des BSV Stans für einen zusätzlichen Beitrag der Gemeinde in der Höhe von 200’000 Franken. «Die Begründungen der Antragsteller ist nachvollziehbar und der beantragte Betrag zeigt, dass der BSV einen nicht unerheblichen Teil der Mehrkosten von 500’000 Franken auf anderen Wegen finanziert und damit seine Verantwortung wahrnimmt», so die FDP in ihrer Mitteilung.

Erfreut zeigt sich die FDP zudem über den sehr guten Rechnungsabschluss 2021. «Nach den mehrheitlich positiven Abschlüssen der letzten Jahre gilt es Steuersenkungen in Betracht zu ziehen und den Rabatt fürs 2022 von 0,1 Einheiten beizubehalten. Insbesondere, da sich Stans im Gemeindevergleich im hintersten Viertel der Steuerbelastung befindet», so die FDP Stans. (pd/inf)