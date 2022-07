Frohsinn besucht Bewohner im Wohnheim Mettenweg in Stans

Stans Frohsinn bringt eine willkommene Abwechslung und Geschenke ins Wohnheim Mettenweg Mit zwei Frohsinnpaaren besuchte die Frohsinngesellschaft Stans das Wohnheim Mettenweg. Für Bewohner und Angestellte war es eine dankbare Abwechslung. Richard Greuter Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Das Wohnheim Mettenweg in Stans hat am Sonntag hohen Besuch von der Stanser Frohsinngesellschaft erhalten. Das Frohsinnpaar Norbert und Isabelle Kuster sowie der Vorstand bereiteten den Bewohnerinnen und Bewohnern des Heims einen schönen Tag. Mit dabei war auch das Vorgängerpaar Erich und Conny Helfenstein, denen die Besuche in dieser Form während ihrer Amtszeit verwehrt waren.