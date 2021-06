Stans Gelöstes Blei soll nicht ins Grundwasser sickern Nach der Schliessung der Schiessanlage «Schwybogen» geht es nun an die Sanierung des natürlichen Kugelfangs. Umweltschäden sollen verhindert werden. Nathan Keusch 30.06.2021, 16.27 Uhr

Die Schiessanlage «Schwybogen» war von 1927 bis 2020 in Betrieb. Per Ende des Jahres 2020 wurde die 300-Meter-Schiessanlage stillgelegt. Laut einer Mitteilung des Stanser Gemeinderats steht nun die Sanierung des natürlichen Kugelfangs an, welcher im Gewässerschutzbereich liegt.