Stans Gemeinde erhöht Wassergebühren – Gebührenstruktur soll bald überarbeitet werden Die Einnahmen der Wasserversorgung Stans sind seit Jahren nicht mehr kostendeckend: Nun erhöht die Gemeinde die Gebühren. 12.11.2021, 16.33 Uhr

Die Wasserversorgung Stans hat ihre Gebühren das letzte Mal im Jahr 1976 erhöht: Seit 45 Jahren beträgt der Preis pro tausend Liter Trinkwasser bei der Wasserversorgung Stans 45 Rappen. Auch die Fixkostenbeiträge seien mit 40–190 Franken sehr niedrig, schreibt die Gemeinde Stans in ihrer Mitteilung. Dass dieses Preismodell in die Jahre gekommen ist, sei schon seit einigen Jahren bekannt. Die finanziellen Reserven der Wasserversorgung seien aufgebraucht und eine Gebührenanpassung zusammen mit einer Totalrevision des Wasserversorgungsreglements ist deshalb bereits in Planung.