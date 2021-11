Gemeindeversammlung Stans kann weiteres Strassenprojekt umsetzen Nun kann der Gemeinderat auch das Quartier der Brisen-, Niderberg- und Tottikonstrasse Mitte an die Hand nehmen. Matthias Piazza 25.11.2021, 14.40 Uhr

Die Verzweigung Brisenstrasse/Tottikonstrasse. Bild: Matthias Piazza (Stans, 29. Oktober 2021)

Die 229 anwesenden Stanserinnen und Stanser genehmigten an ihrer Gemeindeversammlung vom Mittwoch sämtliche Geschäfte, so auch das Paket mit vier Krediten für das integrale Strassen-Infrastrukturprojekt in der Höhe von 2,1 Millionen Franken. Damit wird bei der Brisen-, Niderberg- und Tottikonstrasse Mitte nicht nur der Belag ersetzt. Bei den Einmündungen der Brisen- und der Niderberg- in die Buochserstrasse werden auch die Verkehrssicherheit dank besserer Sichtverhältnisse verbessert und die Trottoirüberfahrten neu ausgebildet. Auch die Beleuchtung und die Wasserleitungen werden erneuert. Die Hauptarbeiten starten im Frühling. Im Herbst 2023 wird dann noch der Deckbelag eingebaut.