Hochbetrieb in der Migros-Hausbäckerei im Stanser Länderpark

Stans Hochbetrieb in der Länderpark-Hausbäckerei: «Die Karwoche ist unsere strengste und schönste Woche im Jahr» In der Migros-Hausbäckerei im Stanser Länderpark laufen die Öfen zurzeit besonders heiss. In der Osterzeit kaufen die Leute mehr Backwaren als sonst. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 11.04.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Thalmann (vorne) und Thomas Ruepp stellen Teig-Osterhasen her. Bild: Urs Hanhart (Stans, 7. April 2022)

Woher kommt das Brot, das in den Gestellen der Migros-Filiale im Stanser Länderpark liegt? Nicht etwa von einer zentralen Migros-Grossbäckerei, Dutzende Kilometer von Stans entfernt, wie man vielleicht meinen könnte. Der Transportweg ist kaum zehn Meter lang. Die Migros Länderpark, wie viele andere grössere Migros-Filialen, hat eine eigene Hausbäckerei, gleich hinter den Gestellen und auch für die Kunden gut sichtbar.

Rund eine Tonne Brot, Zopf, Mutschli und sonstige Backwaren entstehen hier an einem normalen Tag. So auch Zöpfe. Den Teig dafür hat eine Maschine aus Salz, Hefe, Anken, Milchpulver, Mehl, Wasser und weiteren Zutaten geknetet. Nach einer Viertelstunde im Kessel wird der Teig in einer anderen Maschine portionengerecht aufgeteilt und in einer weiteren Maschine zu Strängen geformt. Dann wird's handwerklich. Ehe man sich es versieht, hat der Bäcker aus den zwei Strängen einen Zopf geflochten.

Daniel Dahinden.

«Mehr als fünf Sekunden darf man dafür nicht haben, sonst könnten wir die Arbeitsmenge nicht bewältigen»,

sagt bei einem Rundgang Daniel Dahinden, Leiter des achtköpfigen Hausbäckerei-Teams, das sich total 700 Stellenprozente teilt. Dann wird's tropisch. Die Zöpfe werden für eine halbe Stunde lang in einen Gärschrank mit 85 Prozent Luftfeuchtigkeit und 32 Grad Lufttemperatur eingelagert. Dies, damit der Teig aufgeht. «Bei normaler Raumtemperatur würde dieser Prozess viel länger gehen», erklärt Daniel Dahinden. Danach geht's noch eine halbe Stunde in den Kühlschrank, damit der Gärprozess gestoppt wird, bevor die Zöpfe dann in den Ofen kommen.

Bis Ladenschluss frisches Brot

Rund 90 Prozent der Backartikel in der Stanser Migros-Filiale im Länderpark werden vor Ort produziert. «Wir arbeiten von morgens 5 Uhr bis 18 Uhr, am Freitag bis 20 Uhr, damit die Kundinnen und Kunden möglichst von morgens 9 Uhr bis Ladenschluss das volle Sortiment an Backwaren und Patisserie haben», erklärt Daniel Dahinden.

«Ein Brot ist nach zweieinviertel Stunden Produktionszeit im Gestell zum Verkauf bereit.»

Daniel Dahinden, Leiter der Migros-Hausbäckerei im Länderpark. Bild: Urs Hanhart (Stans, 7. April 2022)

In der Woche vor Ostern herrscht Hochbetrieb in der Hausbäckerei. «Die Karwoche ist unsere strengste und schönste Woche im Jahr», meint Daniel Dahinden. «Absoluter Spitzentag im Jahr ist der Karsamstag, dann produzieren wir rund eineinhalbmal so viel wie an einem durchschnittlichen Tag.» Das heisse fürs Team längere Arbeitstage und Ferienstopp. Zum üblichen Sortiment gesellen sich in diesen Tagen Teighasen und Osterküchlein. «Im Gegensatz zu den Weihnachtstagen geniessen es die Leute, die Ostertage zu Hause, bei einem Brunch mit der Familie, zu verbringen. Teighasen sind da hoch im Kurs.» In dieser strengen Zeit mache der Job noch mehr Spass.

«Es macht mich glücklich, wenn ich an solchen Tagen weiss, dass wir mit unseren Produkten besonders vielen Menschen eine grosse Freude machen.»

Auch am Dreikönigstag, in der Fasnacht, während der Grittibänz-Saison und in der Weihnachtszeit herrsche in der Migros-Hausbäckerei ebenfalls Hochbetrieb.

Bäcker Thomas Ruepp produziert in diesen Tagen viele Teighasen. Bild: Urs Hanhart (Stans, 7. April 2022)

Familien schauen beim Backen zu

Die Hausbäckerei komme bei den täglich 4000 Kunden der Länderpark-Migros, samstags sind es rund 6000 Kunden, an. «Vor allem Familien mit ihren Kindern schauen uns gerne beim Backen über die Schultern. Das freut uns besonders, wenn wir unser schönes Handwerk zeigen können», erzählt er.

Damit verbunden sei auch ein bisschen die Hoffnung auf Nachwuchs. Zurzeit sei der Bedarf danach gross. Im vergangenen Jahr hätten schweizweit gerade mal etwa 4000 junge Leute eine Lehre als Bäcker gemacht, nötig wäre etwa das Dreifache. «Klar muss man in vielen Bäckereien, die im Gegensatz zu uns auch ausliefern, um 3 Uhr in der Früh zu arbeiten beginnen. Aber unser Beruf ist sehr vielfältig, viele Bäckereien bieten auch einen Partyservice an. Und das besonders Schöne an unserem Beruf: Nach zwei Stunden sieht man das Ergebnis: ein frisch gebackenes feines Brot.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen