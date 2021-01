Stans In der Fliegersiedlung wird «2000 Watt» gelebt Die Neubau-Siedlung beim Stanser Bahnhof braucht pro Person nur 2000 Watt Energie. Das ist auch mit Auflagen für die Mieter verbunden. Matthias Piazza 30.01.2021, 05.00 Uhr

Mit der Fertigstellung der ersten zwei von insgesamt sechs neuen Mehrfamilienhäusern sind nun nicht nur 22 moderne Wohnungen in Bahnhofsnähe bezugsbereit. Die Fliegersiedlung schreibt damit auch Nidwaldner Energiegeschichte. Denn die Neubausiedlung der Wohnbaugenossenschaft Stans (WBG) zwischen Tottikon- und Büntistrasse wurde Mitte November durch das Bundesamt für Energie und Energie Schweiz zum ersten 2000-Watt-Areal des Kantons Nidwalden zertifiziert.

Eines der neuen Häuser der Fliegersiedlung. Bild: Urs Hanhart (Stans, 21. Januar 2021)

Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen blickte bei der Zertifikatsübergabe am Donnerstag weit zurück auf die 1940er-Jahre, als auf diesem Areal die Genossenschaft Wohnungen für die Mitarbeiter des damaligen Militärflugplatzes Buochs baute. Christen meinte:

«Ich würde darauf wetten, damals war der ganze Kanton Nidwalden 2000-Watt-kompatibel, ohne speziellen Areale.»

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegsjahre sei die Energieabhängigkeit stetig gewachsen. «Wir mussten uns darüber keine Sorgen machen, weil wir mit der steigenden Kaufkraft fürs gleiche Geld immer mehr bekamen.» So sei um die Jahrtausendwende die Dauerleistung von 6000 Watt bereits klar überschritten worden. Das Dreifache der «modernen» Fliegersiedlung.

Der Geldabfluss ins Ausland für Erdölprodukte betrage jährlich 7 Milliarden Franken, was auf Nidwalden umgerechnet etwa 35 Millionen ausmache. Als Energiedirektor sei es auch sein Ziel, dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die Wertschöpfung wieder vermehrt in den Kanton zurückzuholen. «Es freut mich darum sehr, dass die Fliegersiedlung keinen einzigen Tropfen Erdöl mehr verbrennen wird, zumindest, was die Betriebsenergie der Gebäude betrifft.» Er hoffe, dass auch die zukünftigen Bewohner die Ziele verinnerlichen und das Auto zu Hause lassen oder die Elektromobilität nutzen. Mit der Lage am Bahnhof und dem kurzen Weg ins Dorfzentrum seien die Voraussetzungen dafür ideal.

Vierzimmer-Wohnungen nur für Familien

«Wir wollten etwas für die Zukunft bauen», begründete Kilian Duss, Präsident der WBG, den Ehrgeiz, eine Siedlung zu bauen, die für Energieeffizien, erneuerbare Energien und Klimafreundlichkeit stehe. Dafür musste auch beim Bau umgedacht werden. Denn auch Treibhausgasemissionen und graue Energie aller Baumaterialien sind Kriterien für die 2000-Watt-Zertifizierung. Die Fotovoltaikanlage auf den Dächern liefert dereinst gut einen Drittel des Energiebedarfs für die Siedlung, der Rest wird Strom aus Schweizer Wasserkraft sein. Geheizt wird mit Wärmepumpen, die die Wärme aus dem Grundwasser beziehen.

Kilian Duss (rechts) zeigt Lukas Arnold die Heizung. Bild: Urs Hanhart (Stans, 28. Januar 2021)

«Um der Philosophie des verdichteten Bauens gerecht zu werden, sind unsere Wohnungen kompakt und von der Fläche her unterdurchschnittlich gross», erwähnte Kilian Duss. Auch dürften Drei- und Vierzimmer-Wohnungen nicht von einer Einzelperson bewohnt werden.

Ein weiterer Pfeiler der 2000-Watt-Philosophie ist die Mobilität. Pro Wohnung gibt's einen Auto-Parkplatz, mehr nicht, dafür genügend Velo-Abstellplätze geplant. Bedenken, dass Haushalte mit zwei Autos Parkplätze in der Nachbarschaft in Beschlag nehmen, hat er nicht. «Wir machen die Mieter auf diese Ein-Parkplatz-Regel aufmerksam und wählen sie auch entsprechend aus.» Auch Gemeindepräsident Lukas Arnold (Grüne), der bei der Zertifikatsübergabe ebenfalls dabei war, ist überzeugt, dass das Konzept aufgeht. «Solche Wohnformen suchen häufig Leute, die gar kein Auto haben, was dank der Nähe zum Bahnhof Stans in vielen Fällen auch gar nicht nötig ist.»

Stolz auf das erste 2000-Watt-Areal Nidwaldens: (von links): der Stanser Gemeindepräsident Lukas Arnold, WBG-Präsident Kilian Duss und der Nidwaldner Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen. Bild: Urs Hanhart (Stans, 28. Januar 2021)

Gut 2000 Franken Mietzins für eine Vierzimmer-Wohnung

Doch schlagen sich die Investitionen in die Ökologie auf die Mietpreise nieder? Rund 40 Millionen investierte die WBG in diese Siedlung. «Wir haben nicht errechnet, was ein normaler Bau kosten würde. Es ist darum schwierig zu sagen», meinte Kilian Duss darauf angesprochen. Klar sei, dass man als Genossenschaft rund 10 bis 15 Prozent tiefere Mietzinsen verlange als ein renditeorientierter Vermieter. Die Mietpreise würden sich im Rahmen von 2000 Franken bewegen, durch Lage und Ausstattung komme es wie üblich zu Unterschieden.

So soll die neue Fliegersiedlung beim Bahnhof Stans dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Das Angebot scheint anzukommen. Gut 400 Leute interessieren sich für die 86 Wohnungen, hier ein Blick in die Küche / Stube.

Bild: Urs Hanhart (Stans, 28. Januar 2021)

Die meisten müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Die restlichen vier Häuser mit gesamthaft 64 Wohnungen sind erste Ende 2023 bezugsbereit. Nicht alle zehn Vierfamilienhäuser der alten Fliegersiedlung werden übrigens abgerissen. Vier Häuser bleiben als Zeitzeugen der ursprünglichen Siedlung erhalten.

Das Zertifikat in Grossansicht: