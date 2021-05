Stans In ihrem Buch beschreiben Amateure, wie die Kunst von Gertrud Guyer Wyrsch auf sie wirkt Ein neues Buch widmet sich den Werken der Stanser Künstlerin Gertrud Guyer Wyrsch. Für einmal kommentieren darin nicht nur Profis ihre Kunst, sondern auch Laien. Christian Hug 14.05.2021, 14.41 Uhr

Im ehemaligen Wohnhaus der 2013 verstorbenen Künstlerin Gertrud Guyer Wyrsch an der Tottikonstrasse 2 in Stans sind seit kurzem Dutzende Werke von ihr in der «Hausstellung» zu sehen. Die Künstlerin wäre letztes Jahr 100 Jahre alt geworden, entsprechend hätte die Ausstellung schon vergangenes Jahr durchgeführt werden sollen. Das war aber aus bekannten Gründen nicht möglich. Kuratiert wird die Ausstellung von Guyer Wyrschs Tochter Ana Holenstein-Wyrsch. Und mit ihr fängt die Geschichte des neuen Buches zu Guyer Wyrschs Kunst an. Diese kann man an der Ausstellung zwar kaufen, aber Ana wollte keine Preisschilder an den Werken – das fand sie unpassend.

Das Herausgeberpaar Anita Rüegsegger und Res Brandenberger. Bild: PD

Sie beauftragte ein befreundetes Paar in der Stadt Bern, wo Ana mit ihrem Mann André Holenstein wohnt, eine Alternative zu den Preisschildern zu entwickeln. Res Brandenberger und Anita Rüegsegger hatten schon erste Ideen, als Ana sich entschloss, trotzdem Preisschilder anzuhängen. Gleichzeitig gab sie aber Brandenberger und Rüegsegger den Auftrag, ein Buch zur Ausstellung zu machen. Und sie gab ihnen eine Carte blanche, also komplett freie Hand – sowie volles Vertrauen.

Das ist sehr ungewöhnlich, kam aber nicht von ungefähr. Brandenberger und Rüegsegger haben jahrzehntelange Erfahrung in Gestaltung, Webentwicklung und Dokumentation. Letztes Jahr gründeten die beiden den Verlag Allenfalls, um Brandenbergers Roman «Louis. Brot.» neu aufzulegen. Brandenberger hat schon vor Jahren die Website guyerwyrsch.ch entwickelt, das Berner Paar kannte die Künstlerin daher sehr gut und ist auch mit den Holensteins befreundet.

Kein Geschwafel

Was aber tun mit dieser Carte blanche? Eine Art Monografie beziehungsweise eine ausführliche Schrift zu Gertrud Guyer Wyrsch erschien bereits 2010 anlässlich ihrer Werkausstellung im Nidwaldner Museum. Und wiederholen wollte man sich nicht. Brandenberger und Rüegsegger konzentrierten sich auf das, was sie auch mit ihrem Verlag tun: Sie suchten neue Ansätze, neue Zugänge und gaben sich keine Regeln. Und so gaben sie den Auftrag weiter, in Form von Rundgängen durch das Schaffen der Künstlerin.

Die Stanser Künstlerin Gertrud Guyer Wyrsch ist 2013 verstorben. Archivbild: Romano Cuonz

«Professionelle Kunstbetrachtungen gehen manchmal viel zu weit weg von der Kunst und der Person, die sie geschaffen hat», sagt Res Brandenberger. «Wenn das bei ihr der Fall war, sagte Gertrud jeweils etwas trocken ‹cha me villicht säge›. Darum wollten wir unvoreingenommen erforschen, wie Gertruds Kunst denn auf sogenannte Laien wirkt, was Amateure dazu zu sagen haben.» So entstand eine ungewöhnliche Idee, deren Umsetzung in Buchform knapp 120 Seiten füllt. «Irgendwo muss man einen Anfang haben», sagt Brandenberger und meint damit einen unbefangenen Zugang zu Guyer Wyrsch.

Elf verschiedene Ansätze

Entstanden sind schliesslich elf verschiedene «Rund Gänge», wie sie im Buch heissen – jeder davon mit einem anderen Ansatz versehen. Besucherinnen und Besucher erzählen, wie ausgesuchte Werke auf sie wirken. Der Stanser Urs Sibler, ehemaliger Museumsdirektor und einziger «Profi» im Buch, erzählt von seiner langen Freundschaft mit Guyer Wyrsch. Der Luzerner Fotograf Christian Hartmann beobachtet Menschen beim Kunstbeobachten. Die Berner Literatin Michaela Wendt schreibt Lyrik zur Ausstellung. André Holenstein untersucht die Geschichte seiner Schwiegermutter auf ungeahnte Art. Und Res Brandenberger selber hat drei Märchen erfunden.

Werke Guyer Wyrschs im Gewölbekeller des Hauses Wyrsch. Bild: Romano Cuonz (Stans, 7. April 2021)

Jeder «Rund Gang» eröffnet einen anderen Zugang zu Guyer Wyrschs Kunst. Diese Betrachtungen kann man als Leser mögen oder nicht, aber jeder Zugang ist unprätentiös, frei von kunsttechnischen Schnörkeleien und sehr persönlich. Das macht den Reiz dieses Buches aus, das sehr luftig gestaltet ist und in einer Auflage von 500 Stück erscheint. Im Anhang sind alle im Buch gezeigten Werke dokumentiert.

«Wir wollten ein Buch machen, in dem Getrud, würde sie es lesen, selber viel Neues über ihre Kunst erfahren würde», sagt Brandenberger. Das ist ihm und seiner Partnerin gut gelungen. Und wie hat Ana, Guyer Wyrschs Tochter, Auftraggeberin und Finanziererin, auf das fertige Buch reagiert? Brandenberger: «Sie war tief berührt.»

Hinweis: Das Buch «Rund Gang» von Res Brandenberger und Anita Rüegsegger mit 112 Seiten, erschienen im Allenfalls-Verlag, ist für 40 Franken erhältlich. Die «Hausstellung» mit Werken der Künstlerin Gertrud Guyer Wyrsch in Stans läuft noch bis am 16. Mai.