Stans Jetzt fahren die Bagger für die neue Handballhalle auf Ein schönes Geburtstagsgeschenk zum 60-Jahr-Vereinsjubiläum: Der BSV Stans startet mit dem Bau seiner Halle auf dem Eichli-Areal. Es war ein steiniger Weg bis dahin. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 22.06.2022, 12.00 Uhr

Der Bagger läutet symbolisch den Bau der neuen Trainings- und Ausbildungshalle, gesteuert von BSV-Spielerin und Juniorentrainerin Sina Kuster. Bild: Matthias Piazza (Stans, 22. Juni 2022)

Die Handballerinnen und Handballer des BSV Stans hatten lange auf diesen Tag hingefiebert. Am Mittwoch war es so weit. Die Baggerschaufel grub sich in den Rasen auf dem Eichli-Areal. Es war der Startschuss für den Bau einer vereinseigenen Trainings- und Ausbildungshalle. Ein schönes Geburtstagsgeschenk. Präsident Philipp Bühlmann sprach von einem «Wow»-Moment in der 60-jährigen Vereinsgeschichte. «Zum ersten Mal bekommt der BSV Stans ein eigenes Daheim. Das mitzuerleben, macht mich glücklich.»

Bis jetzt mussten die Handballspielerinnen und -spieler gar ausserkantonal trainieren. Projektleiter Paul Niederberger (ehemaliger Nidwaldner Ständerat) sprach von einem Ort, wo sich in etwa einem Jahr Mädchen und Buben treffen. Dabei gehe es um mehr als ums Handballspielen. «Es ist eine Lebensschulung, wo sie lernen, mit Sieg und Niederlagen umzugehen.»

Die geplante Trainings- und Ausbildungshalle des BSV Stans im Stanser Eichli. Visualisierung: PD

BSV Stans kämpfte mit Rohstoffknappheit und Mehrkosten

Ursprünglich wäre dieser Spatenstich auf diesem rund 2000 Quadratmeter grossen Grundstück zwischen Schotterplatz und Fussballfeld 3 schon ein Jahr früher angesetzt gewesen. Die Rohstoffknappheit wirkte sich auf den Terminplan aus. Und die gestiegenen Preise für Holz, Stahl und Wärmedämmung auf die Kosten.

Als die Stanserinnen und Stanser an der Frühlingsgemeindeversammlung 2021 dem einmaligen Investitionskredit von einer halben Million Franken zustimmten, schien die Finanzierung gesichert. Im vergangenen November musste der Verein feststellen, dass die Baukosten von ursprünglich budgetierten 2,9 auf 3,5 Millionen Franken gestiegen sind. An der Gemeindeversammlung vom 1. Juli sprachen die Stanserinnen und Stanser einen Gemeindebeitrag von weiteren 200'000 Franken. Trotz vieler Unterstützer fehlen jedoch noch rund 200'000 Franken. Dies will der Verein unter anderem mit einer speziellen Sponsoringaktion erwirtschaften. Wer will, kann einen Quadratmeter Hallenboden kaufen. Als Dank erscheint sein oder ihr Name auf einer Spendentafel in der Halle.

Bei der 55 Meter langen und 28 Meter breiten Halle mit dem Satteldach wurde der Rotstift angesetzt, um noch höhere Mehrkosten zu verhindern. Im Kopfbau, der im Gegensatz zur eigentlichen Trainings- und Ausbildungshalle mit Beton statt mit Holz gebaut wird, sind drei statt nur zwei Stockwerke geplant, um die Höhe besser ausnützen zu können. Im Erdgeschoss sind ein Geräteraum geplant, im ersten Obergeschoss Garderoben, Duschen und WC-Anlagen, im zweiten Obergeschoss ein Kraft- und Technikraum. Nie ein Thema waren eine Zuschauertribüne oder zusätzliche Parkplätze.

Die Website zur Spendenaktion: www.bsvhalle.ch

