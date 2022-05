Stanser Kirchgemeinde will Liegenschaft des Klosters kaufen

Stans Stanser Kirchenrat will Informationspolitik überdenken Für 1,4 Millionen Franken soll das Haus an der Knirigasse 3 den Besitzer wechseln. Die Informationen über dieses Projekt zu erhalten, erwies sich jedoch als schwierig. Jetzt will der Kirchenrat die Handhabung überdenken. Matthias Piazza 11.05.2022, 05.00 Uhr

Das Haus an der Nägeligasse 3. Bild: Matthias Piazza (Stans, 10. Mai 2022)

Früher wohnte hier der Klosterkaplan des benachbarten Stanser Frauenklosters St.Klara. In den vergangenen Jahren vermietete die Schwesterngemeinschaft die Wohnungen an der Knirigasse 3 an Familien. Nun ist die letzte ausgezogen. Die Schwesterngemeinschaft braucht das Haus nun nicht mehr selber und möchte es der Katholischen Kirchgemeinde Stans verkaufen. Diese ist daran interessiert. «Das Haus an der Knirigasse 3 passt gut in unser Ensemble mit dem benachbarten Pfarrhaus und unseren übrigen Häusern», sagt dazu Kirchenratspräsident Matthias Bünter. Auch habe man verhindern wollen, dass die Liegenschaft, die wie auch die benachbarten Häuser unter Denkmalschutz steht, ein Spekulationsobjekt eines Investors werde.

Wohngemeinschaft eingerichtet

Über den Kauf dieser Liegenschaft für 1,36 Millionen Franken befindet die Kirchgemeinde-Versammlung am 13. Mai. Die künftige Nutzung steht noch nicht fest. «Wir sind am Erarbeiten einer Immobilienstrategie, um unsere Liegenschaften optimal zu nutzen.» Seit Frühling vergangenen Jahres, gut ein Jahr, nachdem der Kirchenrat mit der Schwesterngemeinschaft eine Vereinbarung, eine Art Vorkaufsvertrag abschloss, wohnt eine Wohngemeinschaft in diesem Haus. Der Mietvertrag für diese Zwischennutzung endet spätestens 2026.

Thomas Keiser. Bild: PD

Zudem gibt’s Wahlen. Max Leuthold tritt zurück. Thomas Keiser stellt sich zur Wahl als neues Kirchenratsmitglied. Roger Näpflin stellt sich vier weitere Jahre zur Verfügung und Matthias Bünter kandidiert für zwei weitere Jahre als Präsident (Kirchmeier).

Die Rechnung schliesst bei einem Ertrag von 2,77 Millionen Franken mit einem Gewinn von rund 20'000 Franken ab. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 91 Franken.

Keine Botschaft im Netz

Die Beschaffung der Detailinformationen zur kommenden Kirchgemeindeversammlung war mit einem gewissen Aufwand verbunden. Botschaft und Traktandenliste sucht man auf der Website von www.pfarrei-stans.ch vergebens. Von anderen Gemeinden ist man sich seit Jahren gewohnt, dass die Botschaft auf der Website der Kirchgemeinde oder der politischen Gemeinde aufgeschaltet ist. Auch der Hinweis auf der Traktandenliste, wonach die Unterlagen auf dem Pfarramt eingesehen werden können, trifft nicht ganz zu. Im gehefteten Dokument fehlt das Traktandum zum Kauf der Liegenschaft. Von einer Unterlassungssünde, zumindest im juristischen Sinne, will Matthias Bünter nicht sprechen. «Das Gesetz schreibt lediglich vor, die Traktandenliste im Amtsblatt rechtzeitig zu veröffentlichen ebenso wird die KG Versammlung im Pfarrblatt publiziert. Das haben wir getan.» Auch in die Haushalte wird die Botschaft nicht geschickt. Das bisherige Vorgehen habe bisher noch nie zu Reklamationen geführt. Doch er gibt sich selbstkritisch. «Wir überlegen uns, künftig die Öffentlichkeit besser über unsere Vorhaben und Wahlen zu informieren, beziehungsweise die Informationen besser zugänglich zu machen.»

Kirchgemeinde-Versammlung: Freitag, 13. Mai, 19.30 Uhr, Pfarreiheim, Knirigasse 2, Stans.