Stans Massiver Schaden: Dachstock eines Mehrfamilienhauses fängt Feuer Am Dienstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Stans ein Feuer ausgebrochen. Der betroffene Dachstock wurde massiv beschädigt. 24.03.2021, 12.05 Uhr

Die Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Stans löschen den Brand. Bilder: Kantonspolizei Nidwalden

(spe) Kurz nach 22 Uhr ist am Dienstagabend im Dachstock eines Hauses an der Tottikonstrasse in Stans ein Brand ausgebrochen. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude selbstständig verlassen und blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Mittwoch mitteilte.