Theater Stans: Mit der Zauberflöte auf der Suche nach sich selbst

Stans Mit der Zauberflöte auf der Suche nach sich selbst: «Musik hat die Macht zu heilen» Wolfgang Amadeus Mozarts Zauberflöte ist am 13. und 14. Mai im Theater Stans zu sehen. Das Stück richtet sich an junge Menschen. Christian Tschümperlin 13.05.2022, 05.00 Uhr

In Wolfgang Amadeus Mozarts «Die Zauberflöte» findet sich ein junger Mann namens Tamino in einer Institution wieder. Er ist wütend und weiss mit diesen Gefühlen nicht anders umzugehen, als sie am Pflegepersonal auszulassen. Der Pfleger versucht ihn zu beruhigen und reicht ihm seine Kopfhörer. Tamino taucht in die wunderbare Musik Mozarts ein, die seine letzte und wertvollste Erinnerung an seinen verstorbenen Vater ist. Das Stück beginnt.

Samanta Herzog aus St.Gallen spielt die Papagena und Simon Haldemann aus dem Emmental spielt das Gegenstück, den Papageno. Foto: Christian Tschümperlin (Stans, 12. Mai 2022)

Was können junge Menschen von klassischer Musik lernen und welche Rolle spielt dabei die Selbstfindung? Damit befasst sich das Ensemble «Youth for Opera» der Musik-Hochschule Luzern, deren Stück am 13. und 14. Mai im Theater Stans aufgeführt wird.

Samanta Herzog aus St.Gallen ist eine der Darstellerinnen, die man am Sonntagnachmittag an einer Probe der lebhaften Theatergruppe trifft. Sie singt die Rolle der Papagena. Die schrullige Tante, die sie darstellt, befindet sich zu Beginn der Aufführung mit dem Hauptcharakter Tamino in einer Institution. Später hilft sie ihm, mit schwierigen Ereignissen fertig zu werden und hilft ihm so in seiner persönlichen Entwicklung weiter.

Musik der Zauberflöte bringt Hauptcharakter weiter

Für die neue Fassung haben sich die Studierenden der Hochschule Luzern etwas ausgedacht: Im Unterschied zum Original existieren zwei Welten: Eine reale, in der Tamino Erinnerungen aus seiner Kindheit verarbeitet. Und eine Fantasie-Welt, in der sich die Charaktere wie in einem «Fantasy-Quest» auf eine Reise begeben. «Wir wollen das Stück anders präsentieren, als es sonst gezeigt wird. Die eigentliche Originalgeschichte der Zauberflöte spielt in dieser Fantasiewelt», sagt Samanta Herzog. «Die Musik der Zauberflöte hilft ihm und bringt Tamino weiter.» Sie selber freut sich riesig auf die Aufführung:

«Wir haben zwei Jahre lang daraufhin gearbeitet und viel organisiert. Es ist so schön, am Freitag auf der Bühne stehen zu dürfen.»

Angst, dass etwas schief gehen könnte, hat sie nicht: «Vor Live-Publikum kann es immer vorkommen, dass etwas nicht klappt.» Man müsse die Chance nutzen, weil man im Unterschied zum Film nicht Tausende Chancen kriegt.

Dramatik des Menschseins

Beim Ensemble spielen 15 Solisten und 19 Musiker im Orchester mit sowie ein Dirigent, Lichttechniker et cetera. Tom Muster aus Grenchen ist als Regisseur verantwortlich für alles, was auf der Bühne passiert. Die bunte Truppe macht an dem Tag einen belebten und professionellen Eindruck. Der Verein Youth for Opera wurde, wie der Name schon sagt, mit dem Ziel gegründet, das Musiktheater der jungen Generation zugänglich zu machen. «Wir wollen mit unserem Stück aufzeigen, welche Dramatik das Menschsein ausmacht. Es ist traurig, dass die junge Generation den Zugang zu unserer Musik kaum mehr findet und wir richten uns an sie», sagt Tom Muster.

Die Zauberflöte hat zwei Botschaften, die für die Jugend aktuell sind: Die Suche nach sich selbst und dass Musik die Macht hat, zu heilen.

«Sich selber zu finden, ist in der heutigen Zeit sehr schwierig geworden mit dem grossen Angebot an Möglichkeiten und der ständigen Ablenkung.»

Wie platziert man sich in der Gesellschaft, wo gehört man hin, in diesem Geflecht von Menschen, Eindrücken und Karrieren? «Mozart war ein hochrangiger Freimaurer, ein Orden, der sich mit genau diesem Thema im symbolischen Sinne beschäftigt», sagt Tom Muster. Es handelt sich um ein zeitloses Motiv. Neu hingegen ist die Existenz zweier Welten. Ob sich das Ensemble diese Eigenheit in den Matrix-Filmen abgeguckt hat? «So futuristisch sind wir nicht unterwegs», sagt Muster und lacht.

Es mangelt an musikalischer Geduld

Mit von der Partie ist auch Simon Haldemann aus dem Emmental, der sowohl die Rolle des Papagenos singt, als auch zusammen mit Samantha Herzog die Projektleitung des ganzen Vorhabens inne hat. Er sagt: «Je mundgerechtere Musik-Häppli die jungen Leute von der Popkultur erhalten, desto weniger sind sie sich gewohnt, in ein Theater zu sitzen und ein zweistündiges Stück bewusst zu hören.» Dass die junge Generation die nötige musikalische Geduld nicht mitbekommen habe, sei aber nicht ihr Fehler. «Das ist ein Nebeneffekt eines sehr effizienten Marketings.»

Ihm persönlich ist es wichtig, dass die Botschaft des Originals trotz aller Verjüngung nicht verloren geht. «Ich habe auch schon Inszenierungen gesehen, die mir zu modern waren. Dass Figuren in eine moderne Erzählungsstruktur gepresst wurden, sodass der archetypische Charakter verloren ging.» Es sei nicht das Ziel, dass die Jugend das Stück in ihre Welt zwinge. «Wir möchten die Jugendlichen in unsere Welt einladen und ihnen diesen Zugang ermöglichen. Denn es wäre schade, wenn die klassische Musik eines Tages aussterben würde», sagt Haldemann.

Hinweis: Die Aufführungen im Theater Stans finden am Freitag, 13. Mai, ab 19.30 Uhr und am Samstag, 14. Mai, ebenfalls ab 19.30 Uhr im Theater Stans statt. Weitere Informationen gibt es unter: https://youthforopera.ch/ Tickets können über showticket.ch bezogen werden.

