Mitte Stans befürwortet alle Geschäfte der Gemeindeversammlung

Stans Mitte befürwortet alle Geschäfte der Gemeindeversammlung Die Ortspartei hat die Parolen für die nächste Gemeindeversammlung gefasst. Dabei finden alle Geschäfte Zuspruch. 28.05.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Echli-Areal will der Gemeinderat den Eichli-Park errichten mit einem Sport-, Bewegungss- und Spielplatzangebot. Visualisierung: PD

An der Parteiversammlung der Mitte Stans wurden unter anderem Thomas Lingg (Mitglied der Finanzkommission) für den Rest der Amtsdauer neu in den Vorstand gewählt. Ferner wählten die Anwesenden ihre Vertreterinnen und Vertreter für die Delegiertenversammlungen der Kantonalpartei, wie aus einer Mitteilung der Partei hervorgeht.

Daraufhin standen die Geschäfte der Gemeindeversammlung vom 1. Juni im Zentrum. Der positive Rechnungsabschluss gab Anlass zur Diskussion, ob nicht eine Steuersenkung angezeigt wäre. Immerhin sei dies nicht der erste positive Rechnungsabschluss und Stans rangiert im kantonalen Steuerwettbewerb gegenwärtig an drittletzter Stelle.

Familienfreundliche Begegnungsorte gewünscht

Die Teilrevision der Gemeindeordnung fand einstimmige Unterstützung. So soll die Betriebskommission erweitert und mit einer Finanzkompetenz ausgestattet werden, damit das neue Wohnhaus Mettenweg flexiblere Rahmenbedingungen erhält. Gleichzeitig soll die Liegenschaftenkommission in eine Kommission für Begegnungsorte umbenannt werden. Ebenfalls überarbeitet wird der Nutzungsplan, hier stehen Anpassungen ans Bundesrecht an. Die Mitte Stans unterstützt diese Änderungen ebenfalls ohne Gegenstimme.

Auf positive Zustimmung stiess auch der Eichli-Park. Es ist laut Mitte Stans lobenswert, dass diese aus der Bevölkerung stammende Idee vom Gemeinderat ernstgenommen wurde. «Wir wünschen uns für Stans vermehrt solche familienfreundliche Begegnungsorte», wird Co-Präsidentin Monika Bäurle in der Mitteilung zitiert. Die Anwesenden fassten denn auch eine einstimmige Ja-Parole zum Objektkredit von 1,132 Millionen Franken. Eingehend diskutiert wurde im Weiteren der zusätzliche Gemeindebeitrag von 200’000 Franken für den Neubau der Trainings- und Ausbildungshalle BSV bei der Sportanlage Eichli. Die Mitte Stans stimmt diesem zwar zu. Sie hofft aber, dass nach der Realisierung der neuen Trainingshalle die gemeindeeigene Halle vermehrt von anderen Vereinen genutzt werden kann. (nke)