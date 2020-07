Stans: Motorradlenker verletzt sich nach Unfall auf der A2

Kollision zwischen VBL-Bus und Auto in der Stadt Luzern – Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmittag kam es auf der Pilatusstrasse in Luzern zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem VBL-Bus. Verletzt wurde niemand. Da die Aussagen der am Unfall beteiligten Lenker auseinandergehen, sucht die Polizei jetzt Zeugen.