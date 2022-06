Stans Nasch-Spaziergang im Klostergarten: In Stans wurde eine essbare Landschaft eröffnet Das Kulinarikzentrum Culinarium Alpinum in Stans hat eine essbare Landschaft in Betrieb genommen. Ab sofort kann Jung und Alt im ehemaligen Kloster zahlreiche Obst- und Früchtesorten degustieren. 24.06.2022, 14.26 Uhr

Die Projektleitung führt ihre Gäste durch die essbare Landschaft im Klostergarten von Stans. Bild: PD / Timo Schwach

Quitten, Mispeln, Nanking-Kirschen, Himbeeren: Innerhalb der Mauern des ehemaligen Kapuzinerklosters in Stans können sich Naturinteressierte nun durch eine Vielzahl an Beeren, Obst oder Kräutern probieren. Das Culinarium Alpinum hat eine essbare Landschaft in Betrieb genommen, die ab sofort zugänglich für die Öffentlichkeit ist.