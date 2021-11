Stans Neuer Name, neue Ausrichtung: Der erste Nidwaldner Genussmarkt findet statt Veränderte Ernährungsgewohnheiten haben die Macher des Stanser Alpkäsemarkts dazu bewogen, das Angebot zu erweitern. Am Samstag lässt sich nun erstmals ein sogenannter Genussmarkt besuchen. Christian Hug 03.11.2021, 13.00 Uhr

Anders als üblich fand der Stanser Alpkäsemarkt jeweils nur im Frühling statt, auf dem Dorfplatz und schon seit zehn Jahren. Die in dieser Dekade markant gestiegene Beliebtheit von Alpkäse machte den Stanser Alpkäsemarkt zu einer Erfolgsgeschichte. Das zeigte sich auch am Umstand, dass in den letzten Jahren die Reserven mancher Alpkäsereien im Frühling bereits knapp geworden waren. Oder dass einige Alpkäserinnen und Alpkäser schon gar nicht mehr am Markt erschienen, weil ihre Vorjahresproduktion bereits ausverkauft war. Das ist zwar grossartig für die Käserinnen und Käser. Aber halt ein bisschen schwierig für die Marktveranstalter.