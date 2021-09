Stans Nidwaldner Band Brasscode hat ihr «Karussell» im Senkel getauft Nach elf Jahren ihres Bestehens hat die Bläser-Rap-Gruppe Brasscode ihr erstes Album veröffentlicht. Am Samstag haben sie es in Stans feierlich getauft. 06.09.2021, 11.56 Uhr

Ihre neue CD hat die Nidwaldner Band Brasscode am vergangenen Samstag im Senkel in Stans aufgeführt und auch gleich getauft. Nach dem Auftritt der Urner Ska-Punkband Aussenseiter XXL habe man ein «bestens gelauntes Publikum übernehmen» können, wie die Band mitteilt. «Vom ersten Song an trug das frenetische Publikum die Band, die krankheitsbedingt mit nur einem Trompeter auskommen musste, durch den Auftritt.» Man habe auf einen abwechslungsreichen Konzertablauf geachtet, angereichert mit vielen Soloteilen und diversen Showeinlagen. «Die Fans, die aus verschiedenen Teilen der Schweiz angereist waren, genossen diesen musikalischen Leckerbissen sehr und feierten bis in die frühen Morgenstunden», heisst es weiter. Die intensive Probearbeit habe sich bemerkbar gemacht.