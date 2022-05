Stans Nidwaldner Leichtathleten wehren sich gegen Eichli-Park Der Leichtathletikverein Nidwalden stellt an der Gemeindeversammlung vom Mittwoch den Antrag, den 1,1-Millionen-Kredit für den Eichli-Park zurückzuweisen. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 31.05.2022, 17.00 Uhr

«Wir finden den Eichli-Park eine super Sache und gratulieren den Initianten zu dieser tollen Idee», sagt Jürg Eggerschwiler, Präsident des Leichtathletikvereins Nidwalden (LA Nidwalden) zu Beginn des rund sechsminütigen Videos auf Youtube, das seit Montagabend online ist. Dann folgt Kritik zum geplanten 1,1 Millionen Franken teuren Eichli-Park, der ein umfangreiches Sport-, Bewegungs- und Spielplatzangebot mit Begegnungszonen beinhaltet. Eggerschwiler sagt:

«Die Anlage würde die sowieso mässigen Bedingungen für die Leichtathletik weiter einschränken und zukünftige Projekte für lange Zeit verunmöglichen.»

Er spricht damit den lang gehegten Wunsch nach einer 400-Meter-Rundbahn an, die im Kanton Nidwalden fehle:

«Wir können die Laufdisziplinen in Nidwalden nicht trainieren, wir müssen auf Anlagen ausserhalb des Kantons ausweichen.»

Die Realisierung einer solchen Anlage durch die öffentliche Hand, wie auch in anderen Kantonen üblich, sei gerechtfertigt bei einem Verein mit über 200 Mitgliedern. «Zudem würde ja auch die Öffentlichkeit von der Leichtathletik-Infrastruktur profitieren», ist er überzeugt.

Im Video bekräftigt auch Vereinsmitglied Lya Niederberger die Forderung nach einer Nidwaldner 400-Meter-Laufbahn: «Meine liebsten Disziplinen sind Sprint und Langsprint. Um auf Strecken von über 100 Metern zu trainieren, muss ich immer nach Horw, auf die Allmend oder in Sarnen trainieren, denn in Ennetbürgen ist der Radius der Rundbahn einfach zu eng», erzählt die Tochter des Stanser SVP-Landrates Toni Niederberger.

Auf dem Eichli-Areal will der Gemeinderat einen Freizeitpark errichten. Bild: Matthias Piazza (Stans, 31. Mai 2022)

Jürg Eggerschwiler ist enttäuscht, dass der LA Nidwalden zu spät und zu wenig in die Pläne des Eichli-Parks eingebunden worden sei. «Wir sind in einem Dilemma. Wir möchten uns einerseits nicht das gute Einvernehmen mit der Politik und anderen Sportvereinen verspielen, anderseits möchten wir uns nicht die Option auf eine Leichtathletik-Anlage verbauen lassen.» So werde man an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend den Antrag stellen, den Kredit zurückzuweisen.

Der Perimeter des geplanten Eichli-Parks (hellgrün). Visualisierung: PD

Gemeinde bezeichnet den Widerstand als «unschön»

«Wir waren immer offen für Gespräche mit dem LA Nidwalden, hätten Hand für eine Lösung geboten, falls der Verein mit einem konkreten Projektvorschlag auf uns zugekommen wäre. Dass er diese Gelegenheit zu wenig wahrnahm und nun das Projekt bekämpft, erachten wir als unschön», sagt dazu die zuständige Gemeinderätin Lyn Gyger. Ihrer Ansicht nach stellt sich auch die Frage, ob eine Leichtathletik-Anlage unbedingt in Stans realisiert werden müsse, falls sich dies nicht mit dem Eichli-Park und der bestehenden Infrastruktur vereinbaren lasse. Sie sei überzeugt, dass es in Nidwalden alternative Standort dafür gebe.

Zum geplanten Angebot gehören ein fixer Pumptrack (Rundkurs mit Wellen und Kurven für den Rollsport) auf etwa 1100 Quadratmetern, ein Boulderblock (Kletterblock) aus Holz für seilfreie Kletter-Trainings auf Absprunghöhe von einfach bis schwierig, eine Mountainbike-Trainingsanlage mit Steilwandkurven, Wurzelpassagen, Steingarten und eine Parkour-Anlage (urbaner Hindernisparcours, vorwiegend aus Beton), kombiniert mit einer Streetworkout-Anlage für individuelles Fitnesstraining. Eine Tummelwelt und ein neuer Spielplatz für Kinder sind ebenso geplant. Im Generationen-Park sollen Jung und Alt Koordination und Gleichgewicht trainieren. Im ganzen Park sind auch Sitzgelegenheiten geplant, in einem bestimmten Areal auch Tische und Bänke.

