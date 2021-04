Ob-/Nidwalden Zuwachs wegen Corona: Umweltverein profitiert von der Pandemie Covid-19 spielt dem Verein natur & umwelt ob- nidwalden in die Hände. Die Feier zum 30-Jahr-Jubiläum fällt dennoch ins Wasser, –vorerst. Kristina Gysi 06.04.2021, 05.00 Uhr

Das Haus an der Stansstaderstrasse passt gut zum Verein, der hier seit vielen Jahren seinen Sitz hat. Es ist grün. Im Erdgeschoss befindet sich die Geschäftsstelle von natur & umwelt ob- nidwalden, ein politisch neutraler Verein, der sich mit Naturthemen befasst. Vor dem Schaufenster steht ein Fahrrad, vielleicht jenes von Michael Wanner. Der 61-Jährige ist seit der Geschäftsstelleneröffnung vor 30 Jahren ihr Leiter, daneben unterrichtet er Mathematik, Natur und Technik an der Oberstufe in Stans. «Wir hätten auf das Jubiläum hin verschiedene Aktionen und Veranstaltungen geplant», sagt Wanner. Diese seien nun aber alle auf das nächste Jahr verschoben worden.

Michael Wanner leitet seit 30 Jahren die Geschäftsstelle des Vereins natur & umwelt ob- nidwalden. Bild: Kristina Gysi (Stans, 31. März 2021)

Während derzeit viele Vereine um ihre Mitglieder oder gar ums Überleben kämpfen, konnte natur & umwelt ob- nidwalden im Coronajahr vor allem eines verzeichnen – deutlichen Zuwachs. «Da wir die meisten Aktivitäten draussen in der Natur anbieten, darf vieles durchgeführt werden, während andere Dinge nicht laufen», so Wanner. Das spiele dem Verein in die Hände. Die Waldspielgruppe habe derzeit mehr Kinder als je zuvor und Anmeldungen für das nächste Jahr gebe es auch schon. «Zudem führen wir Anlässe teilweise doppelt durch, oder wir planen sie sogar schon doppelt.» Nebst der Geschäftsstelle hat in diesem Jahr auch die Waldspielgruppe ein Jubiläum. Gefeiert wird der 20. Geburtstag aber auch erst im nächsten Jahr – zusammen mit dem 30-Jahre-Jubiläum der Geschäftsstelle.

Wanner nutzt Synergien seiner beiden Berufe

Zur Zielgruppe des Vereins gehören allem voran Familien mit Kindern – Jugendliche seien kaum vertreten. Laut Wanner sind sie schwierig zu erreichen: «Im Pubertätsalter haben sie viel anderes im Kopf.» Sein Beruf als Lehrer ermöglicht es ihm aber trotzdem, Natur- und Umweltthemen an die Jugendlichen heranzutragen: «Durch meine beiden Berufe im Verein und an der Schule kann ich Synergien gut nutzen», so Wanner. Auch das Waldmobil, ein Forstanhänger, den der Verein zusammen mit dem Forstverein Nidwalden lanciert hat, ist ein beliebtes Mittel für Projektwochen von Schulen, Vereinen oder anderen Organisationen. «Im Waldmobil findet sich jegliches Material, um den Wald zu erforschen», sagt Wanner. Hauptstandort des Gefährts ist die Talstation der Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach, wobei es für Projektwochen oder Ähnliches verschoben werden kann. Übrigens: Auch das Waldmobil gibt Grund zu feiern. Der 15. Geburtstag des Forstanhängers wird ebenfalls Bestandteil der Jubiläums-Veranstaltungen im 2022.

Dass Wanner die Natur wichtig ist, liegt auf der Hand. Wie sehr erfährt man jedoch erst im gemeinsamen Gespräch. So habe er zwar nicht Biologie studiert: «Das war mir damals zu viel Labor.» Dafür studierte er aber Geologie und absolvierte parallel die Ausbildung zum Primar-, und später zum Oberstufenlehrer. «Ich hatte immer den Drang, in den Umweltbereich zu gehen, dort aktiv zu sein, und nachhaltig etwas zu bewirken.» Gesagt, getan: Heute ist Wanner vor allem im Bereich der Umweltbildung tätig. Und das offenbar erfolgreich, denn der Verein, dessen Geschäftsstelle er seit 30 Jahren leitet, hat im Jahr 2016 den Umweltpreis der Albert Köchlin Stiftung gewonnen, der mit 40'000 Franken dotiert ist. Das Geld wurde und wird für weitere Aktivitäten im Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich verwendet.