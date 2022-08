Ochsner Shoes eröffnet neue Filiale in Stans

Stans Ochsner Shoes eröffnet neue Filiale Neu bietet der Schuhladen auch in Stans sein Sortiment an unterschiedlichen Schuhen an. Die Filiale ist mit Click % Collect Terminals ausgestattet. 25.08.2022, 16.23 Uhr

Ochsner Shoes hat eine neue Filiale in Stans eröffnet. Seit dem 24. August bietet das Schuhgeschäft an der Bitzistrasse 2 ein umfangreiches Sortiment an Eigenmarken und internationalen Marken an. Klassische Business-Schuhe gehören ebenso dazu wie Freizeitschuhe, Sneaker und Sportschuhe, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung.

Neben den Mitarbeitenden stehen den Kundinnen und Kunden in der Filiale Click & Collect Terminals zur Verfügung. Damit können sie Produktinformationen sowie erhältliche Grössen und Farben vor Ort, in anderen Filialen und im Onlineshop abrufen. Ausserdem können sie ihre Wunschartikel am Terminal bestellen, in der Filiale bezahlen und sich nach Hausee liefern lassen. «Ein zeitgemässer Look und die Verzahnung mit unseren Onlineangeboten adressieren veränderte Konsumgewohnheiten und die gestiegene Bedeutung eines nahtlosen Kauf-Erlebnisses», wird Claude Bucher, CEO der Ochsner Shoes AG, in der Mitteilung zitiert. (cn)