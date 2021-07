Stans Peter Lussi übernimmt Aqwa AG Herbert Würsch übergibt seine Firma an einen langjährigen Mitarbeiter. Martin Uebelhart 06.07.2021, 05.00 Uhr

Firmenübergabe bei Aqwa: Herbert Würsch (links) mit seinem Nachfolger Peter Lussi. Bild: PD

Unter der Führung von Herbert Würsch ist Aqwa stetig gewachsen und hat sich in Dienstleistungen und Kompetenzen kontinuierlich weiterentwickelt. Nun sei für Herbert Würsch keine über 30-jährige Ära zu Ende, vielmehr beginne ein neuer Lebensabschnitt, teilt das Sanitär-Unternehmen mit. Dies mit der Genugtuung, seine Firma in kompetente Hände übergeben zu dürfen. Herbert Würschs Ziel, mit 58 Jahren die Weichen seiner Nachfolge zu stellen, sei nun beschleunigt worden. «Manchmal geschehen Dinge im Leben früher als man denkt», wird er in der Medienmitteilung zitiert. «Peter Lussi ist für mich ein Glücksfall, er ist jetzt die richtige Persönlichkeit, die das Rüstzeug hat, die Firma in die nächste Generation zu führen», so Würsch weiter.

Am 1. Januar 2000 hat Herbert Würsch die Firma Hermann Wyss AG mit rund 20 Mitarbeitern übernommen. Bereits zehn Jahre zuvor war er Inhaber der Bauconnect – einem Büro für Sanitäringenieur-Dienstleistungen. Aus Platzgründen hat Herbert Würsch in der Stanser Riedenmatt einen Neubau für sein Unternehmen erstellt, welcher 2008 bezogen werden konnte. Damit ging für ihn laut Mitteilung auch der Traum einer grossen Badausstellung in Erfüllung. Diese hiess seinerzeit Blickfang und sei bis heute «im wahrsten Sinne des Wortes ein Blickfang».

Nachfolger ist «Urgestein» in der Firma

2017 wurde dann die Gruppe bestehend aus Wyss, Blickfang, Umbauprofis und Alvor zur Aqwa-Gruppe umfirmiert. Am Markt wird heute nur noch unter dem Namen Aqwa und dem «Q» kommuniziert. Heute zählt das Unternehmen über 60 Mitarbeiter.

Herbert Würschs Nachfolger Peter Lussi ist trotz seiner 41 Jahre ein «Urgestein» im Unternehmen. Seine Karriere startete er 1996 als Sanitär-Lehrling in der Firma Hermann Wyss AG. Später erweiterte er sein Wissen mit Weiterbildungen und Berufsabschlüssen in den Bereichen Sanitärzeichner, Haustechniker, TS-Techniker sowie einem Nachdiplom in Betriebswirtschaft. Seit 2012 ist Peter Lussi Geschäftsleiter Sanitär der Aqwa-Gruppe. (pd/mu)