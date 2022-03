Pilatus Aircraft verkauft 20 PC-12 an Tradewind Aviation

Stans Pilatus Flugzeugwerke verkaufen zwanzig PC-12 an US-Unternehmen Die Tradewind Aviation hat einen Kaufvertrag über 20 PC-12 unterzeichnet. Innerhalb der nächsten fünf Jahre stockt das US-Unternehmen seine Flotte damit auf 38 Flugzeuge auf. 01.03.2022, 11.54 Uhr

Die Pilatus Flugzeugwerke in Stans haben einen Auftrag erhalten. Die Tradewind Aviation hat einen Kaufvertrag über zwanzig PC-12 NGX unterzeichnet, wie die Pilatus Flugzeugwerke am Dienstag mitteilten. Das US-Unternehmen, das Linien- und Charterflüge in den USA und in der Karibik anbiete, werde so zu einem der grössten PC-12 Betreiber weltweit, heisst es weiter. Zusammen mit den neuen PC-12 Maschinen betreibt die Tradewind Aviation dann deren 38.